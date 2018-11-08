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Ankaraâ€™da â€˜FETÃ–â€™ operasyonu: 14 Ã¶ÄŸretmen iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, â€˜FETÃ–â€™yle iliÅŸkili okullarda Ã§alÄ±ÅŸan yapan 14 Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±, 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan okullarÄ±nda görev yapan 14 öÄŸretmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± aldÄ±, 9 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, örgütle irtibatlarÄ± olduÄŸu iddia edilen 12'si ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ±, 14 öÄŸretmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, gözaltÄ± iÅŸlemlerinin Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžubesince devam ettirildiÄŸi bildirildi.
GözaltÄ± kararÄ± sonrasÄ± 9 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OperasyonlarÄ±n sürdüÄŸü, gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.
TRABZON'DA 2 ALBAY GÖZALTINA ALINDI
Trabzon'da da ‘FETÖ’ adÄ± altÄ±nda düzenlenen operasyonda muvazzaf 2 albay gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan kentte yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda yeni operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki bir birimde görevli 2 albay, “Anayasal düzeni yÄ±kmaya teÅŸebbüs ve terör örgütü üyesi olmak” suçlarÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SaÄŸlÄ±k kontrolü sonrasÄ± Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesine götürülen ÅŸüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 13:01