Sokak kÃ¶peÄŸi, iÅŸkenceyle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu

Sivas'ta bir sokak kÃ¶peÄŸi, Ã§enesi ve Ã¶n ayaklarÄ± koli bandÄ±yla baÄŸlÄ±, iÅŸkence edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu.

Sivas kent merkezine baÄŸlÄ± Serpincik köyü yakÄ±nlarÄ±nda, KÄ±zÄ±lÄ±rmak kÄ±yÄ±sÄ±nda gezen vatandaÅŸlar bir köpek ölüsü buldu. Alman kurt köpeÄŸi melezi olduÄŸu deÄŸerlendirilen hayvanÄ±n çenesinin ve ön ayaklarÄ±nÄ±n koli bandÄ±yla baÄŸlÄ± olduÄŸu ve vücudunda çok sayÄ±da bÄ±çak yarasÄ± olduÄŸu görüldü. VatandaÅŸlar, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸilerce iÅŸkence edilerek öldürülen erkek köpek için ilgili birimlere haber verdi.

Olay yerine giden DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MüdürlüÄŸü ekipleri, köpeÄŸi inceledi. Köpek ölüsü, veteriner hekim gözetiminde bulunduÄŸu yere gömüldü. Konu ile ilgili Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bilgi verildiÄŸi ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Sivas/DHA)

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