Kanser vakalarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± OvacÄ±k AltÄ±n Madeni mi?

Ä°zmir 3. Ä°dare Mahkemesi Bergama OvacÄ±k AltÄ±n Madeninde ek bilirkiÅŸi incelemesi isteyerek, â€˜Kanser vakalarÄ± altÄ±n madeninden mi kaynaklÄ±?â€™ diye sordu.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r verimli BakÄ±rçay OvasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda siyanür liçi yöntemiyle altÄ±n üretimine devam eden OvacÄ±k AltÄ±n Madeni'nde cevher bitip, iki atÄ±k havuzu da dolunca açÄ±k ocak üçüncü atÄ±k havuzu olarak devreye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bergama'ya yakÄ±n Kozak ve Dikili'deki altÄ±n madenlerinden OvacÄ±k'a cevher taÅŸÄ±yÄ±p buradaki tesislerde altÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam eden ÅŸirketin üçüncü atÄ±k havuzuna verilen ÇED olumlu kararÄ±na karÅŸÄ± EGEÇEP, TMMOB'a baÄŸlÄ± bazÄ± odalar, Ä°zmir Tabip OdasÄ±, Bergama Belediyesi ve 112 yurttaÅŸ dava açmÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz Nisan ayÄ±nda da konuya dair bilirkiÅŸi keÅŸfi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

‘SAÄžLIK TARAMASI YAPILDI MI?’

Davaya bakan Ä°zmir 3. Ä°dare Mahkemesi uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n çözümü için madende ek bilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Mahkeme konuya dair yazÄ±sÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na maden bölgesindeki yerleÅŸim yerlerinde saÄŸlÄ±k taramalarÄ± yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na ve tarama yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise sonuçlarÄ± ile tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasÄ±na karar verdi. Mahkeme ayrÄ±ca kanser vakalarÄ±nÄ±n sadece madenden kaynaklÄ± aÄŸÄ±r metal ya da siyanür kökenli olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunun da ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak açÄ±klanmasÄ±na, bu konuda yapÄ±lmÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸma var ise sonuçlara dayalÄ± bilgi ve belgenin gönderilmesine hükmetti.

FotoÄŸraf: Av. Nefne Atik

EK BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° KEÅžFÄ° YAPILDI

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Arda Kara imzasÄ±yla yayÄ±nlanan kararda Koza AltÄ±n Åžirketi'nden de madenin gözlem kuyularÄ±na ait daÄŸÄ±lÄ±m haritasÄ±nÄ±n sunulmasÄ±nÄ± isterken, bilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan 3. atÄ±k havuzu çevresindeki toprak, kaya ve su kaynaklarÄ±ndan örnek alÄ±nmasÄ± ve alÄ±nan örneklerin akredite bir laboratuarda yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. BilirkiÅŸi keÅŸfi bugün avukatlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

BÄ°R FIRSAT

AltÄ±n madenine karÅŸÄ± açÄ±lan davanÄ±n avukatlarÄ±ndan EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali CangÄ± bilirkiÅŸi keÅŸfiyle ilgili, “Bu; hukuka ve halka karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r siyanür liçi yöntemiyle çalÄ±ÅŸan geriye 2 devasa atÄ±k havuzu ve pasa daÄŸlarÄ± ile iÅŸlenmiÅŸ pek çok suç bÄ±rakan OvacÄ±k AltÄ±n Madeni'nin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na etkisini ortaya çÄ±karmak için bir fÄ±rsat” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KÖYE 100 METRE MESAFEDE

Uzmanlar, altÄ±n madeninin üçüncü atÄ±k havuzu olarak kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± açÄ±k ocaÄŸÄ±n deniz kotundan ve yeraltÄ± su tablasÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek topraÄŸÄ±n alüvyon yapÄ±sÄ± nedeniyle bu durumun sularÄ±n kirlenmesi bakÄ±mÄ±ndan son derece riskli olduÄŸunu ifade ediyorlar. Yine açÄ±k ocak OvacÄ±k Köyüne 100 metreden yakÄ±n bir konumda iken Çamköy ve NarlÄ±ca’ya da yakÄ±n mesafede bulunmakta.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 12:46

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