Berat Albayrak: Cari aÃ§Ä±k yÄ±l sonunda bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rprize gebe

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, dÃ¶viz kurundaki 'atak'larÄ±n bertaraf edildiÄŸini iddia etti.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ekonomik krize iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Spekülatif ataklarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sisteminin hÄ±zlÄ± karar alma mekanizmalarÄ±yla bertaraf edildiÄŸini ileri süren Bakan Albayrak, “Türkiye ekonomisinin milletin refahÄ±nÄ± ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karÅŸÄ± 2 aylÄ±k bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandÄ±rdÄ± ve bu süre zarfÄ±nda ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±k, devam ediyoruz” dedi.

Cari açÄ±k konusunda da deÄŸerlendirmelerde bulunan Albayrak "AÄŸustos, eylül, ekim rakamlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda, ilk gelen tahminler 40 milyar dolarÄ±n altÄ±na doÄŸru inmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yönünde. YÄ±l sonu rakamlarÄ± eÄŸer bu istikamette giderse yÄ±l sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe" iddiasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 12:36

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