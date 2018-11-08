Kaliforniaâ€™da bir barda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±: En az 10 yaralÄ±

ABD'nin California eyaletinde bir barda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

Kalifornia’nÄ±n Thousand Oaks bölgesinde, bir kiÅŸi yarÄ± otomatik bir silah ve gaz bombalarÄ±yla bir bara saldÄ±rdÄ±, en az 10 kiÅŸiyi yaraladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen saldÄ±rganÄ± yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Olay yerine gelen polislerle de çatÄ±ÅŸmaya giren saldÄ±rganÄ±n bir polis memurunu yaraladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. SaldÄ±rÄ±da en az 30 el ateÅŸ edildiÄŸi, çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bölge polisi olayÄ±n tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi. Ventura Bölgesi Ä°tfaiye DepartmanÄ±’nÄ±n Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, “Thousand Oaks bölgesinde silahlÄ± bir saldÄ±rÄ± yaÅŸanÄ±yor, lütfen bölgeden uzak durun” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 12:12

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