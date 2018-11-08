Californiaâ€™da bir barda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±: 12 Ã¶lÃ¼

ABD'nin California eyaletinde bir barda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lenler arasÄ±nda saldÄ±rgan da var.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da saldÄ±rgan dahil 12 kiÅŸi öldü.

Polis, Los Angeles Times'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Los Angeles'Ä±n 60 kilometre batÄ±sÄ±nda Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlÄ± barda silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ventura ÅžerifliÄŸinden YüzbaÅŸÄ± Garo Kuredjian, silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n, yüzlerce kiÅŸinin bulunduÄŸu barda etrafa ateÅŸ açmasÄ± sonucu 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rganÄ±n öldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda barda olan 19 yaÅŸÄ±ndaki görgü tanÄ±ÄŸÄ± Tayler Whitler, yüzünün bir bölümü kar maskesine benzer bir ÅŸeyle örtülü saldÄ±rganÄ±n etrafa rastgele ateÅŸ ettiÄŸini ifade etti.

SaldÄ±rÄ± üzerine güvenlik güçleri ve acil durum görevlileri olay yerine varÄ±rken, halktan bölgeden uzak durmalarÄ± istendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 14:30

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