Californiaâ€™da barda yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi

ABD'nin California eyaletinde bir barda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi. Ã–lenler arasÄ±nda saldÄ±rgan da var.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± saldÄ±rgan dahil 13'e yükseldi.

Ventura Åžerifi Geoff Dean, Los Angeles'Ä±n 60 kilometre batÄ±sÄ±nda Thousand Oaks'da düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili son geliÅŸmeleri aktarmak üzere bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. SaldÄ±rÄ±da vurulan 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Dean, saldÄ±rganÄ±n da olay yerinde intihar ettiÄŸini aktardÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerden birisinin de Åžerif YardÄ±mcÄ±sÄ± Ron Helus olduÄŸu belirtildi.

SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda barda olan 19 yaÅŸÄ±ndaki görgü tanÄ±ÄŸÄ± Tayler Whitler, yüzünün bir bölümü kar maskesine benzer bir ÅŸeyle örtülü saldÄ±rganÄ±n etrafa rastgele ateÅŸ ettiÄŸini ifade etti. SaldÄ±rÄ± üzerine güvenlik güçleri ve acil durum görevlileri olay yerine varÄ±rken, halktan bölgeden uzak durmalarÄ± istendi.

TURMP'TAN TWITTER PAYLAÅžIMI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan saldÄ±rÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da bir ÅŸerif yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirterek, "TanrÄ± tüm yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenleri ve ailelerini kutsasÄ±n. Güvenlik güçlerimize de teÅŸekkür ederiz." ifadelerini kullandÄ±.

TÜRKÄ°YE SALDIRIYI KINADI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ABD'nin Californiya Eyaletinde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ± üzüntüyle öÄŸrenilmiÅŸtir. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 20:32

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