Ä°YÄ° Parti'nin Ä°stanbul adayÄ±nÄ±n Ãœmit Ã–zdaÄŸ olduÄŸu iddia edildi

Ä°YÄ° Parti'nin yerel seÃ§imlerdeki belediye baÅŸkan adaylarÄ±yla ilgili bazÄ± isimlerin netleÅŸtiÄŸi iddia edildi.

Ä°YÄ° Parti'nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n Ümit ÖzdaÄŸ, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n ise Åžengül HablemitoÄŸlu olduÄŸu iddia edildi. Adana, MuÄŸla ve BalÄ±kesir için de isimler belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre Ä°stanbul'da Ümit ÖzdaÄŸ, Ä°zmir'de Åžengül HablemitoÄŸlu aday olarak gösterilecek. Adana için Ä°smail Koncuk, MuÄŸla için Behçet SaatcÄ±, BalÄ±kesir içinse Ä°smail Ok isminin belirlendiÄŸi öne sürüldü.

Öte yandan, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Müsavat DerviÅŸoÄŸlu Twitter’da bir açÄ±klama yaparak, söz konusu isimlerle ilgili bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DerviÅŸoÄŸlu, “BazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda Ä°YÄ° Partinin Ä°stanbul, Ä°zmir, MuÄŸla ve Adana’da BüyükÅŸehir adaylarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yayÄ±nlanmaktadÄ±r. Bahse konu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z her göreve layÄ±ktÄ±r lakin bizim böyle bir kararÄ±mÄ±z ve açÄ±klamamÄ±z yoktur” dedi.

Fethiye Belediye BaÅŸkanÄ± Behçet SaatcÄ± da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, adaylÄ±k konusundaki iddialarÄ±n ‘ÅŸu an için’ gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaatcÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±, “ÅžahsÄ±mÄ±n MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ulusal medyada yer alan son dakika haberleri, ÅŸuan için gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. TamamÄ±yla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi tarafÄ±ndan konuyla ilgili resmi açÄ±klama yapÄ±lacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 12:52

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