10 Ekim KatliamÄ±nÄ±n firari sanÄ±klarÄ± yargÄ±lanÄ±yor

10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± davasÄ±nda verilen kararla dosyalarÄ± ayrÄ±lan firari sanÄ±klarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam ediliyor. DuruÅŸma öncesi açÄ±klama yapan Avukat Mehtap Sakinci CoÅŸgun, “Bu yargÄ±lanmanÄ±n düzgün yapÄ±lmasÄ± için Ankara Adalet SarayÄ± önünde olmaya ve 10 Ekim katliam davasÄ±nÄ±n sürecini izlemeye devam edeceÄŸiz” dedi.

10 Ekim Ankara Gar katliamÄ± davasÄ±nda firari sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na bugün baÅŸlandÄ±. Ankara 4’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin salonu yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± için duruÅŸma 10’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi DuruÅŸma Salonu’nda görülüyor. DuruÅŸma öncesi Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± kurumlar adÄ±na 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi 10 Ekim-Der BaÅŸkanÄ± avukat Mehtap Sakinci CoÅŸgun yaptÄ±.

Adalet saÄŸlamak için daha yolun baÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± kaydeden CoÅŸgun, “GeçtiÄŸimiz aylarda tutuklu sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sonuçlandÄ± ve adalet beklentileri karÅŸÄ±lanmadÄ±. Bugün baÅŸlayarak ve toplamda bir gün sürecek yargÄ±lama için salonlarÄ± doldurmamÄ±z gerekiyor. Bugün, 10 Ekim 2015'te garda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri olarak buradayÄ±z. Bu katliam davasÄ±nda firar olan 16 sanÄ±k hakkÄ±nda açÄ±lan dava için bugün buradayÄ±z. Çok fazla söze gerek yok yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±lÄ± geçen bir yargÄ±lama sürecine ÅŸahit olduk Bu yüzden bu yargÄ±lanmanÄ±n düzgün yapÄ±lmasÄ± için bundan sonra da, sonraki süreçlerde de Ankara Adalet SarayÄ± önünde olmaya ve 10 Ekim katliam davasÄ±nÄ±n sürecini izlemeye devam edeceÄŸiz” dedi. (Ankara/MA)

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