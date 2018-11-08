10 Ekim davasÄ±nda avukatlarÄ±n taleplerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kabul edildi

10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k sandalyeleri boÅŸ kaldÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n firari sanÄ±klarÄ± için yapÄ±lan yargÄ±lama Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde baÅŸladÄ±. 37 aydÄ±r firari olan 16 IÅžÄ°D'li sanÄ±k ile takip edilmesine raÄŸmen yakalanmamasÄ±ndan sorumlu kamu görevlilerinin olmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, sanÄ±k sandalyeleri boÅŸ kaldÄ±. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme avukatlarÄ±n taleplerinin büyük kÄ±smÄ±nÄ± kabul etti. Ancak Gürcistan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda yakalanÄ±p Türkiye'ye iki kez iade edilen firari Nusret YÄ±lmaz'Ä±n neden tutuklanmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmesi talebi kabul edilmedi. Bir dahaki duruÅŸma 18 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

'MAHKEME ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI'

Mahkeme sonrasÄ±nda kararÄ± deÄŸerlendiren Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, “Bu katliamÄ±n siyasi sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu katliama yol veren Antep'ten sÄ±nÄ±rlara AdÄ±yaman'dan Ankara'ya kadar, en aÅŸaÄŸÄ±dan en yukarÄ±ya kadar bütün devlet yetkililerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz”dedi. Firari sanÄ±klarÄ±n sandalyelerinin neden boÅŸ olduÄŸunu anlattÄ±klarÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, sanÄ±k sÄ±ralarÄ±nda olmayan firari sanÄ±klarÄ±n aslÄ±nda yakalamadÄ±klarÄ± için firari olduklarÄ±n söyledi.

Gelinen noktada taleplerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸini söyleyen IÅŸÄ±k, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin sanÄ±klarla ilgili ÅŸimdiye kadar çoktan yapÄ±lmasÄ± gereken araÅŸtÄ±rmalarÄ±n, x ve y diye tanÄ±mlanan ama hala kimliÄŸi belli olmayan katliam örgütleyicileri için adÄ±m atmak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Fakat bunu ailelerin davayÄ± sÄ±kÄ± takibi sayesinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, “Adalet isteyenler olduÄŸu için yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r”dedi.

KovuÅŸturmaya iliÅŸkin kabul edilen taleplerini takip edeceklerini belirten IÅŸÄ±k, “Yeni olan her türlü belgeyi araÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Nisan'da da bu davayÄ± hep birlikte takip edeceÄŸiz. Önemli olan memleketin en büyük katliamÄ±ndaki adalet mücadelesinin devam ediyor olmasÄ±, gerçek adalet için bu birlikteliÄŸimizi sürdürüyor olmamÄ±z. Bütün sanÄ±klarÄ±n da yargÄ±lanacaÄŸÄ± günü çok geç olmamak kaydÄ±yla elbet göreceÄŸiz” dedi.

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, adalet mücadelelerinin büyüyerek devam edeceÄŸini belirterek, “Bu mücadele de gördük ki biz talep ettiÄŸimiz sürece bir adÄ±m daha ileri attÄ±k. 18 Nisan'da da burayÄ± doldurarak hesap soracaÄŸÄ±z. BoÅŸ sanÄ±k sandalyeleri bizi daha da öfkelendiriyor. Bu hukuk ve adalet mücadelesini daha da büyüteceÄŸiz, bu böyle bilinsin” dedi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ±nda verilen kararÄ±n ardÄ±ndan, firari IÅžÄ°D'li sanÄ±lar yönünde yargÄ±lamaya Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 16 firari sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmaya 10 Ekim KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aileleri, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partiler de katÄ±ldÄ±. SanÄ±k sandalyelerinin boÅŸ olduÄŸu duruÅŸmada, müÅŸteki avukat ve aileler söz aldÄ±.

ANTEP VALÄ°SÄ° YARGILANMAK YERÄ°NE TERFÄ° ETTÄ°RÄ°LÄ°YOR

Avukat Sevinç HocaoÄŸullarÄ±, kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararlarÄ± ile adaleti saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. YalnÄ±zca usulen bir takÄ±m iÅŸlemlerin yerine getirildiÄŸini belirten HocaoÄŸlullarÄ±, “103 insanÄ±n öldürüldüÄŸü bir katliamda rekor cezalarÄ±n deÄŸil, adaletin peÅŸindeyiz. 10 Ekim siyasi bir katliam olduÄŸu için hiçbir kamu görevlisi ve sorumlular yargÄ±lanmadÄ±. Gaziantep ValiliÄŸinin, kolluk güçlerinin sorumluluÄŸu açÄ±k ve bunun üzerinden 3 yÄ±l sonra Gaziantep Valisi Ä°stanbul'a atanÄ±yor. YargÄ±lanmasÄ± gerekirken terfi ediyor” dedi. SoruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda x ve y diye belirtilen kiÅŸilerin bulunmasÄ± için mahkemenin bir çabaya girmediÄŸini dile getiren HocaoÄŸullarÄ±, “Bu yargÄ±lama bu günümüzü ve yarÄ±nÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiriyor” dedi.

37 AYDIR BÄ°RÄ° BÄ°LE YAKALANMADI

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi adÄ±na konuÅŸan Avukat Mehtap Sakinci CoÅŸgun, “37 aydan sonra firari sanÄ±klarÄ±n en azÄ±ndan birini bu sanÄ±k sandalyelerinde görmek istiyoruz ve bu davaya müdahil olma hakkÄ±mÄ±zÄ± yinelemek istiyoruz. Bu eÄŸer Türkiye Cumhuriyetinin en büyük katliamÄ± ise neden insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç tanÄ±mlarÄ±nÄ±n içine girmiyor? DuruÅŸma nerede olursa olsun dava nereye götürülürse götürülsün biz takip edeceÄŸiz. 16 firari sanÄ±ÄŸÄ±n bir tanesinin bile burada olmamasÄ±nÄ± devletin aczi olarak görüyoruz” dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI KAYBETTÄ°K AMA KAYA OLDUK BEKLEDÄ°K'

EMEP GYK üyesi Korkmaz Tedik'in annesi Zöhre Tedik, “UyandÄ±rmaya kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Burada taÅŸ olduk, kaya olduk bekledik. Düzgün bir yargÄ±lama olsun diye. Hani bu kararÄ± verenler nerede? Ben adalete güvenmek istiyorum. Hiçbir ÅŸey Korkmaz’Ä±mÄ±zÄ± getirmeyecek ama kanÄ±mÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar burada olacaÄŸÄ±z” dedi.

'NEDEN IÅžÄ°D'LÄ°LERÄ° BULUP GETÄ°RMÄ°YORLAR'

Katliamdan yaralÄ± kurtulan Mustafa Çeker, polislerin miting alanÄ±nda gerekli güvenlik önlemlerinin neden alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Çeker, “Mahkemenin bunlarÄ± sormasÄ± gerekmez mi? Burada bir siyasi sorumluluk var. YargÄ±lanmazsa kimsenin vicdani rahat etmeyecek. Devlet baÅŸka katilleri Suriye’den bulup getiriyor da IÅžÄ°D'lileri neden bulup getirmiyor? Ben bir canlÄ± bombanÄ±n anne babasÄ±nÄ±n 'çocuÄŸumuzu yakalayÄ±n' çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± biliyorum” dedi.

'BUNDAN SONRAKÄ°LERÄ° ENGELLEYÄ°N'

10 Ekim günü bir bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden Gökhan YaralÄ±, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin artÄ±k geri dönemeyeceÄŸini belirterek, “Bundan sonrakilerin önüne geçin. Ä°hbarlarÄ± bildirmeyen ve yüzlerce insanÄ±n ölümüne sebep olanlar suçsuz mu yani? Beni hastaneye avukatlar götürdü ve bir iki dakikayla kurtuldum. O alana ambulanslar erken gelseydi birçok kiÅŸi kurtulacaktÄ±. Ä°hmali olan herkes burada yargÄ±lansa, böyle katliamlarÄ± gerçekleÅŸtirmeye kimsenin cesareti olmayacak” dedi.

'HAKÄ°M VE SAVCILAR DA KARARTMAYA ÇALIÅžIYOR'

Avukat Tonguç Cankurt kamu görevlilerinin yargÄ±lanmasÄ± konusunda firari sanÄ±klarÄ±n katliamdaki rolünün hassasiyetle incelenmesi gerektiÄŸine dikkat çekti. Bu yargÄ±lamanÄ±n sanÄ±klarÄ±n ve diÄŸer kiÅŸilerin hukuki sorumluluklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini belirten Cankurt, firari sanÄ±klarÄ±n iliÅŸkilendikleri kiÅŸilerin ve bu sandalyelerin boÅŸ kalmasÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini söyledi. Ä°lhami BalÄ± ve diÄŸer sanÄ±klarÄ±n teknik takip olmasÄ±na raÄŸmen yakalanmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan BalÄ±, iddianamenin hazÄ±rlanÄ±rken de devletin sorumluluÄŸunun karanlÄ±kta bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ortaya çÄ±kan delillerin de iddianameye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Cankurt, "Hakimler ve savcÄ±lar da bu ÅŸekilde olayÄ± karartmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

'FÄ°RARÄ° IÅžÄ°D'LÄ°LERÄ°N SORUMLULUÄžU SÄ°LÄ°KLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR'

Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu ise mahkemede sanÄ±klar olmadÄ±ÄŸÄ± sürece nedenler üzerinde duracaklarÄ±nÄ± ifade ederek “Toplanan delillerle sÄ±radan IÅžID'li olarak tanÄ±mlanan insanlarÄ±n neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve kilit noktalarda olup adÄ±m adÄ±m izlendiklerini gördük. Tablo bu kadar açÄ±k ve vahim olmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±lanamayan firari sanÄ±klarÄ±n iddianame ve fezlekede sorumluluklarÄ±nÄ±n ne kadar silik olduÄŸunu gördük. Firari sanÄ±klardan Ahmet GüneÅŸ ve Nusret YÄ±lmaz bizim dosyamÄ±zda sÄ±radan bir IÅžÄ°D üyesi olarak geçiyor. Bunlar takip edilirken nasÄ±l kaçtÄ± ya da baÅŸka bir katliamÄ±n örgütleyicisi oldular?” dedi.

'YAKALAMAYANLARA SUÇ DUYURUSU AÇILSIN'

Toplanan delillere raÄŸmen hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmadan rafa kaldÄ±rÄ±lan dosyalarda Yunus Durmaz, Nusret YÄ±lmaz ve Ahmet GüneÅŸin mahkeme salonunda olmamasÄ±nÄ±n sebebini soran SarÄ±oÄŸlu, bu nedenle soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lar, emniyet görevlileri hakkÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± istedi.

AVUKATLARIN TALEPLERÄ°NÄ°N BÜYÜK KISMI KABUL EDÄ°LDÄ°

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, “Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ±’nÄ±n davaya katÄ±lma talebinin kabulüne, haklarÄ±nda yakalama ve tutuklama kararÄ± verilen sanÄ±klarÄ±n infazÄ±nÄ±n beklenmesi ve kolluk birimlerine yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan akÄ±betinin sorulmasÄ±, X, Y, Z’lerin bulunmasÄ± için Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulunulmasÄ±na, Antep Emniyet MüdürlüÄŸü’ne IÅžÄ°D sanÄ±klarÄ±na dair albümler için müzakere yazÄ±lmasÄ±na, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza, Hatay AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden sanÄ±klar hakkÄ±nda açÄ±lan davaya iliÅŸkin dosyalarÄ±n istenmesine, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’ne müzekkere yazÄ±larak sanÄ±k Yunus Durmaz hakkÄ±nda tüm kayÄ±tlarÄ±n istenmesi, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± listesinde ödülle aranan IÅžÄ°D sanÄ±klarÄ± hakkÄ±nda bilgi istenmesi, Edremit Türe için SGK’ya müzekkere, Åžengül Büyükçelebi ve Hülya BalÄ±’nÄ±n tanÄ±k olarak dinlenmesi için müzekkere, SavaÅŸ YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na müzekkere yazÄ±lmasÄ±na karar olunur” diye kaydetti.

DURUÅžMA ÖNCESÄ° AÄ°LELER AÇIKLAMA YAPTI

DuruÅŸma öncesi Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± kurumlar adÄ±na 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi 10 Ekim-Der BaÅŸkanÄ± avukat Mehtap Sakinci CoÅŸgun yaptÄ±.

Adalet saÄŸlamak için daha yolun baÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± kaydeden CoÅŸgun, “GeçtiÄŸimiz aylarda tutuklu sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sonuçlandÄ± ve adalet beklentileri karÅŸÄ±lanmadÄ±. Bugün baÅŸlayarak ve toplamda bir gün sürecek yargÄ±lama için salonlarÄ± doldurmamÄ±z gerekiyor. Bugün, 10 Ekim 2015'te garda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri olarak buradayÄ±z. Bu katliam davasÄ±nda firar olan 16 sanÄ±k hakkÄ±nda açÄ±lan dava için bugün buradayÄ±z. Çok fazla söze gerek yok yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±lÄ± geçen bir yargÄ±lama sürecine ÅŸahit olduk Bu yüzden bu yargÄ±lanmanÄ±n düzgün yapÄ±lmasÄ± için bundan sonra da, sonraki süreçlerde de Ankara Adalet SarayÄ± önünde olmaya ve 10 Ekim katliam davasÄ±nÄ±n sürecini izlemeye devam edeceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 17:59

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