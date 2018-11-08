â€˜Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ su gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ekâ€™

Avukat Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin dosyaya giren yeni deliller hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Gazi Üniversitesi öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni delillere dair açÄ±klamada bulunan avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çet’in öldürüldüÄŸünün su götürmez bir gerçek haline geldiÄŸini belirterek ÅŸüphelilerin hak ettikleri cezayÄ± almalarÄ± için çabalamaya devam edeceklerini söyledi.

Ankara’da lüks bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸen Gazi Üniversitesi öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümüyle ilgili avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m ve KadÄ±n Meclisleri, Ankara Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Avukat YÄ±ldÄ±rÄ±m, soruÅŸturmada artÄ±k son aÅŸamaya gelindiÄŸini belirterek yalnÄ±zca Adli TÄ±p Kurumu’ndan gelecek kesin ölüm sebebine iliÅŸkin raporu beklediklerini söyledi. Dosyaya giren son delillerle birlikte Åžule Çet’in öldürüldüÄŸünün su götürmez bir gerçek haline geldiÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, olay günü akÅŸamÄ± ÅŸüpheli Berk Akand’Ä±n saat 02.39’da bir kadÄ±na “Çok kötü ÅŸeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attÄ±ÄŸÄ±na ve sabaha kadar çeÅŸitli telefon görüÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Özellikle 02.39 diyorum çünkü Åžule’nin 03.50’de plazanÄ±n 20. katÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Yani bir saatten fazla bir süre ÅŸüpheliler Åžule’yi öldürdükten sonra ceseti ne yapacaklarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±lar. Çünkü bu mesaj atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Åžule ölmüÅŸtü. Biz bunu en baÅŸÄ±ndan beri söylüyorduk” diye konuÅŸtu.TanÄ±k ifadesi ve HTS raporlarÄ±nÄ±n dosyaya girdiÄŸini ve savcÄ± tarafÄ±ndan titiz bir ÅŸekilde incelenmesinin sürdüÄŸünü belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸüphelilerin hak ettikleri cezayÄ± almalarÄ± için çabalamaya devam edeceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

ÅžÜPHELÄ°LER YURT DIÅžINA KAÇACAKMIÅž

Ankara’da lüks bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümüyle ilgili soruÅŸturma dosyasÄ±na yeni belgeler girdi. 2 sanÄ±ÄŸÄ±n olayÄ±n ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

Hürrriyet’ten Fevzi KÄ±zÄ±lkoyun’un haberine göre; halen tutuklu bulunan ÅŸüpheliler, Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand’a ait telefonlarÄ±n HTS kayÄ±tlarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. KayÄ±tlarda Akand’Ä±n gece saat 02.39’da kÄ±z arkadaÅŸÄ± P.T.’ye, “Çok kötü ÅŸeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Aksu ve Akand’Ä±n, ayrÄ±ca Çet’in ölümünün hemen ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmak için bir havayolu ÅŸirketini 10 kez aradÄ±klarÄ± belirlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA'sÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, 'tokalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k' diye savundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:23

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