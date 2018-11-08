Åžule Ã‡et dosyasÄ±nda yeni geliÅŸme: ÅžÃ¼pheliler yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak istemi

ÅžÃ¼pheli bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžule Ã‡et dosyasÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerin olayÄ±n ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak istedikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ankara’da lüks bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümüyle ilgili soruÅŸturma dosyasÄ±na yeni belgeler girdi. 2 sanÄ±ÄŸÄ±n olayÄ±n ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

Hürrriyet’ten Fevzi KÄ±zÄ±lkoyun’un haberine göre; halen tutuklu bulunan ÅŸüpheliler, Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand’a ait telefonlarÄ±n HTS kayÄ±tlarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. KayÄ±tlarda Akand’Ä±n gece saat 02.39’da kÄ±z arkadaÅŸÄ± P.T.’ye, “Çok kötü ÅŸeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Aksu ve Akand’Ä±n, ayrÄ±ca Çet’in ölümünün hemen ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmak için bir havayolu ÅŸirketini 10 kez aradÄ±klarÄ± belirlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA'sÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, 'tokalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k' diye savundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 10:43

www.evrensel.net