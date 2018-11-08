ErdoÄŸanâ€™a sunulan yerel seÃ§im anketinden 4 isim Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

AKPâ€™den anket sonuÃ§larÄ± Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir ve Denizli iÃ§in Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, SÃ¼leyman Soylu, Mehmet Ã–zhaseki ve Nihat Zeybekciâ€™yi gÃ¶sterdi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a önceki gün baÅŸta 3 büyük kent olmak üzere belediye baÅŸkan adaylarÄ±yla ilgili anket sonuçlarÄ± sunuldu. Anketlerde Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir için Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki isimleri çÄ±ktÄ±. Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sÄ±rada.

Hürriyet’ten Gizem KArakÄ±ÅŸ'Ä±n haberine göre; yerel yönetimler baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki aydÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± saha analizleri ve anket çalÄ±ÅŸmalarÄ± rapor halinde ErdoÄŸan’a sunuldu. Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°stanbul’da öne çÄ±kÄ±yor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de, AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki ise Ankara’da önde. AKP Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu BaÅŸkan Vekili Nihat Zeybekci’nin ismi de Denizli’de ön sÄ±ralarda. ErdoÄŸan’Ä±n toplantÄ±da, Meclis aritmetiÄŸine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapÄ±labileceÄŸi görüÅŸünü tekrarladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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