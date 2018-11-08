‘Kaboğlu konuşmasın, beni aday göstermezler’

Belediye başkanı “beni aday göstermezler” dedi CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun paneli iptal edildi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuşma yapacağı panelin iptaliyle ilgili olarak Bursa Yıldırım Belediye Başkanı'nın, “Beni aday göstermezler. İsterseniz sizin yeni salonun parasını ben vereyim, ne olur, Barış Manço’da Kaboğlu konuşmasın” dediğini söyledi. Kaboğlu, daha önce istifa ederek görevinden ayrılan Balıkesir Belediye Başkanının da konuşma yapacağı salonu iptal ettiğini anlattı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Bursa Artvin Çevre Platformu tarafından düzenlenen, “Cerattepe Biten Bir Dava Değildir” etkinliği kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da “Çöken Adalet ve Cerattepe” konulu bir konferans vermesi planlandı.

Konferans için Yıldırım Belediyesi’nin Barış Manço Salonu ayarlandı. Ancak bu salon için yapılan rezervasyon son anda gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Kaboğlu bu durumu Meclis’te Sağlık Komisyonu’nda gündeme getirdi. Konuşmasında ‘hukuk ve barış’ ilişkisini ele alan Kaboğlu, Bursa’da yaşanan olayla ilgili, “Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı’nın benim salonumu iptal etmesi… Demiş ki: Beni aday göstermezler. İsterseniz sizin yeni salonun parasını ben vereyim, ne olur, Barış Manço’da Kaboğlu konuşmasın” dedi.

BAŞKAN SALONU İPTAL ETTİ AMA KURTARAMADI

Kaboğlu’nun bu sözlerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Aslı yoktur” diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Kaboğlu daha önce yaşadığı iki örneği şöyle anlattı:“Kayseri Belediye Başkanı bir yıl önce özür dilemek için aradı çünkü kitap fuarına katılmama ‘hayır’ demişti. ‘Efendim, siyasal nedenlerle değil, salonumuz yok’ dedi. ‘Ama kitap standında bulunmak salonla ilgili değil ki’ dedim. Balıkesir Belediye Başkanı… KHK listesinde adım yer aldıktan sonra Balıkesir’e gittim, “Hocam, belediye salonunu iptal etti” dedi, alternatif yer bulmuş! Ama tabii ki birkaç ay sonra ağlayarak görevden ayrılmasına sevinmedim ben. Yani kurtaramadı. Ben kişisel şeylerle uğraşmıyorum, ilgilenmiyorum, bu oluyor maalesef ama buradaki sorun… Bu üç örneğe değinmemin nedeni şu: Hukuk eksikliği ortak nokta, yani hukuka saygı olayı.”

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