Ã‡ay'da iki haftada 1200 kiÅŸi ishal ÅŸikayetiyle hastaneye baÅŸvurdu

Ã‡ay'da 2 haftada 1200 kiÅŸi ishal ÅŸikayetiyle hastaneye baÅŸvurdu. VatandaÅŸlar 'Ä°Ã§me suyundan' derken belediye 'Suyumuz temiz' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Afyonkarahisar'Ä±n Çay ilçesinde son iki haftada 1200 kiÅŸi bulantÄ±, kusma ve ishal ÅŸikayetiyle Çay Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere baÅŸvurdu. Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. VatandaÅŸlar ishalin ÅŸebeke suyundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžebeke borularÄ±nÄ±n zaman zaman patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten vatandaÅŸlar, kanalizasyon suyunun içme suyuna karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini belirterek, akan suyun pis koktuÄŸunu aktardÄ±.

BELEDÄ°YE SUYUN TEMÄ°Z OLDUÄžUNU SAVUNDU

Çay Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Suyumuz temizdir. Afyonkarahisar Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±'nda tahlil yaptÄ±rdÄ±k. Ä°çme suyu analiz raporlarÄ± temiz çÄ±ktÄ±. SonuçlarÄ± yayÄ±mladÄ±k. Biz de salgÄ±nÄ±n nedenini araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" denildi.

'SULARIN KAYNATILARAK Ä°ÇÄ°LMESÄ° Ä°STENDÄ°'

Çay Devlet Hastanesi BaÅŸhekimi Dr. Evren YeÅŸildaÄŸer de hastanelerine son 13 günde bulantÄ±, kusma ve ishal ÅŸikayetiyle bin 100 kiÅŸinin baÅŸvurduÄŸunu kaydetti. Gelenlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±na ayakta müdahale edildiÄŸini belirten Dr. YeÅŸildaÄŸer, "Ä°lçe ve il saÄŸlÄ±k müdürlüklerine durum bildirildi. Derhal analizler yapÄ±ldÄ±. Ä°lçenin içme suyu analizleri temiz çÄ±ktÄ±. Hastalardan alÄ±nan örnekler, Afyonkarahisar ve Ankara mikrobiyoloji laboratuvarlarÄ±nda incelendi. Hastalarda amip kisti bulundu" dedi.

RahatsÄ±zlÄ±ÄŸa 'entamoeba histolytica' adÄ± verilen bir tür parazitin yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dr. Evren YeÅŸildaÄŸer, "Genelde yiyecek ve içeceklerden bulaÅŸÄ±r. Halk bu konuda uyarÄ±ldÄ± ve hijyenin önemi anlatÄ±ldÄ±. SularÄ±n kaynatÄ±larak içilmesi istendi. UyarÄ±lara uyan halkÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli olmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n azalmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. (Afyonkarahisar/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 10:12

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