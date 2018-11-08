ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
OtobÃ¼s tramvay hattÄ±na girdi, tramvay seferleri aksadÄ±
08 KasÄ±m 2018 09:54
Aksaray'da halk otobÃ¼sÃ¼ tramvay hattÄ±na girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri BaÄŸcÄ±lar - FÄ±ndÄ±kzade ve BeyazÄ±t-KabataÅŸ arasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattÄ±na girerek katener telini kopardÄ±.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre BaÄŸcÄ±lar - FÄ±ndÄ±kzade ve BeyazÄ±t-KabataÅŸ arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±.
Aksaray'daki kaza nedeniyle yapÄ±lamayan BaÄŸcÄ±lar -KabataÅŸ tramvay seferleri saat 10.40'da normale döndü. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 13:55
www.evrensel.net