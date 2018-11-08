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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 09:27
FotoÄŸraf: DHA
Firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, kahvede 'okey' oynarken yakalandÄ±
08 KasÄ±m 2018 09:14
19 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan 27 yÄ±l 6 ay 20 gÃ¼n kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, Adana'da kahvede 'okey' oynarken yakalandÄ±.
Adana'da, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Aranan ÅžahÄ±slar Büro AmirliÄŸi ekipleri, 19 hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±ndan 27 yÄ±l 6 ay 20 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan 53 yaÅŸÄ±ndaki Adnan Tekin’in teslim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.
Hükümlüyü yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, Tekin'i Seyhan ilçesi FevzipaÅŸa Mahallesi’nde olduÄŸunu saptadÄ±.
Mahalledeki kahveye düzenlenen baskÄ±nda Adnan Tekin, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte okey oynarken yakaladÄ±.
Tekin, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gönderildi. (Adana/DHA)
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