Konkordato ilanlarÄ±yla 30 milyar liralÄ±k borÃ§ ertelendi

Haziran ayÄ±ndan bu yana konkordato ilan eden ÅŸirketlerin bankalar ile diÄŸer kiÅŸi, kurum ve ÅŸirketlere borÃ§ miktarÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 milyar lira.

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) haziran ayÄ±ndan bu yana konkordato ilan eden ÅŸirketlerin bankalardaki borç miktarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 milyar lira olarak hesapladÄ±. Bu miktar, konkordato nedeniyle bankalarÄ±n anlaÅŸma veya yeniden yapÄ±landÄ±rmaya gittiÄŸi toplam rakamÄ± ifade ediyor. Öte yandan konkordato ilan eden ÅŸirketlerin diÄŸer kiÅŸi, kurum ve ÅŸirketlere olan borcunun da 15 milyar lirayÄ± bulabileceÄŸi hesaplanÄ±yor. Rakamlar, yaklaÅŸÄ±k 30 milyar liralÄ±k borcun konkordato ilanlarÄ±yla ertelendiÄŸini ortaya koyuyor.

'MAHKEMELER 1 GÜNDE KARAR VEREBÄ°LÄ°YOR'

Habertürk'ten Rahim Ak'Ä±n haberine göre ÅŸirketler, 29 ay borç ödemeden yapÄ±landÄ±rma imkanÄ± saÄŸlayan ve bu dönemde haciz iÅŸlemlerini engelleyen bu durumu lehlerine kötüye kullanabiliyor. BankacÄ±lar, bazÄ± mahkemelerin 1 günde konkordato kararÄ± verdiÄŸini bu mahkemeleri bilen ÅŸirketlerin de o mahkemelere konkordato için baÅŸvurduÄŸunu ifade ediyor. Bankalar, 15 milyar lirayÄ± bulan konkordatolu alacaklarÄ±n ne zaman geri döneceÄŸini bilinmediÄŸi için banka bilançolarÄ± üzerinde ciddi risk yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

TOPLAM BANKA BORCU 335 MÄ°LYAR DOLAR

Merkez BankasÄ±'nÄ±n son istikrar raporuna göre reel sektörün döviz cinsi açÄ±k pozisyonunda (yani döviz alacaklarÄ± ile döviz borçlarÄ± arasÄ±ndaki fark) uzun süredir gözlenen artÄ±ÅŸ eÄŸilimi 2017 yÄ±lÄ±nda bir miktar yavaÅŸlasa da 221 milyar ABD dolarÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda.

Toplamda 335 milyar dolara ulaÅŸan firma döviz borçlarÄ±nÄ±n kompozisyonuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ithalat borçlarÄ±nÄ±n 42 milyar dolar olduÄŸu, geriye kalan 293 milyar dolarÄ±n kredi borcu olduÄŸu görülüyor.

BankalarÄ±n tahsilde zorlandÄ±ÄŸÄ± yani batÄ±k kredi tutarÄ± 69 milyar lira düzeyinde.

Ancak bir de 'yakÄ±n izleme'de denilen krediler var. Bunlar için ne batÄ±k ne deÄŸil diyebiliriz. Ancak geri ödemede zorluklar olacaÄŸÄ± sanÄ±lan krediler olduÄŸu da açÄ±k. Ä°ÅŸte belki de son dönemde konkordato ilan edenlerin büyük bölümünün borcu bu durumda. Bu tutar ise 152 milyar lira. (HABER MERKEZÄ°)

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