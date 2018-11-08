Kolombiya, sÄ±nÄ±r ihlali gerekÃ§esiyle Venezuela'ya nota verdi

Kolombiya, Norte de Santander yÃ¶netim bÃ¶lgesi kÄ±rsalÄ±nda askerleri sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Venezuela'ya protesto notasÄ± verdi.

Kolombiya, Venezuelaya askerlerinin sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle nota verdi.

Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Venezuela ordusuna baÄŸlÄ± bir grubun 1 KasÄ±m'da Norte de Santander yönetim bölgesindeki sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± geçerek Kolombiya topraklarÄ±na girdiÄŸi belirtildi.

SÄ±nÄ±r ihlalinin araÅŸtÄ±rmalar sonucunda kesinleÅŸtiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±lan açÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Venezuela'ya bir protesto notasÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°LK SINIR Ä°HLALÄ° DEÄžÄ°L

VenezuelalÄ± askerlerin 13 Eylül'de sÄ±nÄ±rdaki Orinoco Nehri üzerinde Kolombiya'ya ait adalardan birine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile bu ülkeye Kolombiya tarafÄ±ndan yine nota verilmiÅŸti.

Ortak sÄ±nÄ±rlarÄ± 2 bin 200 kilometreyi bulan Kolombiya ve Venezuela arasÄ±nda özellikle geçen yÄ±l VenezuelalÄ± güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r ihlalleri nedeniyle de gerginlikler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Geçen sene ilk sÄ±nÄ±r ihlalinde VenezuelalÄ± askerler Kolombiya topraklarÄ±nda bir süre kalmÄ±ÅŸ, yükselen diplomatik ve askeri tansiyon, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun, dönemin Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinin ardÄ±ndan askerlerine geri çekilmeleri talimatÄ±nÄ± vermesiyle düÅŸmüÅŸtü.

Kolombiya hükümeti VenezuelalÄ± askerlerin tekrar eden ihlallerinin önüne geçmek için bölgeye uzman heyetler gönderme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki ülke, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira YarÄ±madasÄ±'ndan baÅŸlayÄ±p güneydeki Amazon bölgesine kadar uzanan ve bazÄ± noktalarÄ±nda fiziki kontrolü imkansÄ±z bir sÄ±nÄ±rÄ± paylaÅŸÄ±yor. (Bogota/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 08:13

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