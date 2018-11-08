Beyaz Saray, CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

CNN muhabiri Jim Acosta, Beyaz Saray'a alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Trump, Acosta'ya 'Kaba ve berbat bir insansÄ±n' demiÅŸ ve soru sormasÄ±nÄ± engellemiÅŸti.

Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a yönelttiÄŸi zor sorularla tanÄ±nan CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. Acosta, Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yaparak, Beyaz Saray'a alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Acosta, "Az önce Beyaz Saray'a giriÅŸime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleÅŸen televizyon programÄ±m için Beyaz Saray'a giremeyeceÄŸim konusunda beni bilgilendirdi" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Beyaz Saray'Ä±n bu kararÄ±, dün düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Acosta ile Trump arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sonrasÄ± almasÄ± dikkati çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Acosta hakkÄ±nda alÄ±nan karara iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Acosta'nÄ±n, Trump'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sÄ±rasÄ±nda kendisinden mikrofonu almaya çalÄ±ÅŸan Beyaz Saray çalÄ±ÅŸanÄ±na dokunduÄŸunu belirten Sanders, "BaÅŸkan Trump kendisine yöneltilen sert sorularÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar fakat biz sadece iÅŸini yapmaya çalÄ±ÅŸan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadÄ±na dokunulmasÄ±na müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandÄ±.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klama yapan Acosta ise iddialarÄ± yalanladÄ±.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump ile Acosta arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sonrasÄ± BaÅŸkan Trump, "CNN, seni çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için utanmalÄ±. Kaba ve berbat bir insansÄ±n. CNN için çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmalÄ±sÄ±n. Sarah'a (Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü) davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. DiÄŸer insanlara davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. Ä°nsanlara bu ÅŸekilde davranamazsÄ±n" demiÅŸti.

Trump, kendisi hakkÄ±nda sÄ±k sÄ±k eleÅŸtirel haberler yapan CNN'i basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda özellikle hedef alarak, bu medya kuruluÅŸunun "yalan haber" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. (Washington/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 08:01

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