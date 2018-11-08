ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, Trump'Ä±n talebi Ã¼zerine istifa etti

ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, istifa mektubunda 'SayÄ±n BaÅŸkan, sizin isteÄŸiniz Ã¼zerine istifamÄ± sunuyorum' dedi.

ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine görevinden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AA muhabirinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanÄ± Sessions'Ä±n istifa mektubunda, "SayÄ±n BaÅŸkan, sizin isteÄŸiniz üzerine istifamÄ± sunuyorum. Bana bu fÄ±rsatÄ± verdiÄŸiniz için teÅŸekkür ederim" ifadeleri yer alÄ±yor. BakanlÄ±kta görev yaptÄ±ÄŸÄ± süre boyunca büyük bir istekle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Sessions, tüm ekip arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkür etti.

Öte yandan Trump, konuya iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan "Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'a, görevinden dolayÄ± teÅŸekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarÄ±z. Bu göreve kalÄ±cÄ± olarak kimin atanacaÄŸÄ± ileri bir tarihte belirlenecektir" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Trump, Sessions'Ä±n ardÄ±ndan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'Ä±n bu görevi geçici olarak devralacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KARAR, ARA SEÇÄ°MLERDEN SONRA GELDÄ°

ABD Kongresi ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde üstünlüÄŸü DemokratlarÄ±n ele geçirmesi sonrasÄ± Trump'Ä±n Adalet BakanÄ± Sessions'Ä±n görevine son vermesi dikkati çekti.

ABD basÄ±nÄ±nda konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yorumlarda, Trump'Ä±n Sessions'Ä±n görevine son vermesine, özellikle kendisi hakkÄ±nda yürütülen Rusya soruÅŸturmasÄ±na karÅŸÄ± yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterildi.

Trump'Ä±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± görevine geçici olarak Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Whitaker'Ä± getirmesi ise Matthew G. Whitaker'Ä±n Rusya soruÅŸturmasÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± sert pozisyon olarak görülüyor.

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TRUMP, DAHA ÖNCE 'BENÄ°M BÄ°R ADALET BAKANIM YOK' DEMÄ°ÅžTÄ°

Donald Trump, Temsilciler Meclisinde DemokratlarÄ±n üstünlüÄŸü ele geçirmesinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, kendisinin hedef alÄ±nmasÄ± durumunda "savaÅŸ pozisyonuna" geçeceÄŸini söyledi.

Kongre seçimleri sonrasÄ±nda düzenlediÄŸi ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump, "Bir soruÅŸturmadan bahsedip duruyorlar. Ellerinde hiçbir ÅŸey yok. Neden? Çünkü ortada hiçbir ÅŸey yok" dedi.

AyrÄ±ca Trump, Özel SavcÄ± Robert Mueller tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yürütülen Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± istediÄŸi zaman sona erdirebileceÄŸini dile getirerek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayÄ± sevmiyorum. Bu soruÅŸturma utanç verici. Hiç baÅŸlamamalÄ±ydÄ± çünkü ortada bir suç yok" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Jeff Sessions, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda, Rusya soruÅŸturmasÄ±na Adalet BakanÄ± olarak müdahil olmak istemediÄŸini belirterek dikkatleri üzerine çekmiÅŸti. Trump da geçen ay Sessions hakkÄ±nda bugüne kadarki en sert çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaparak, "Benim bir Adalet BakanÄ±m yok" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 07:29

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