Ä°nternette siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamaktan en Ã§ok TÃ¼rkiyeliler korkuyor

Oxford Ãœniversitesi'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re internette siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamaktan en Ã§ok TÃ¼rkiyeliler korkuyor.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Enstitüsü “2018 Türkiye Dijital Haber Raporu” yayÄ±nladÄ±. Oxford Üniversitesi’nin 5 kÄ±tadan 37 ülkede yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma internette siyasi görüÅŸünü açÄ±klamaktan en çok Türkiyelilerin korktuÄŸunu gösterdi. Sebep ise “yetkililerle sorun yaÅŸama ihtimali.” Türkiye’den katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 65’i siyasi paylaÅŸÄ±mdan çekindiÄŸini söyledi.

Euronews'te yer alan haber göre Türkiye’den 2 bin 19 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda internet üzerinden YouGov tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi. 37 ülkede 74 binden fazla kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen araÅŸtÄ±rmada toplanan veriler Türkiye’deki bulgularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Raporun kullandÄ±ÄŸÄ± veriler Türkiye’de kent nüfusunu yansÄ±tÄ±yor.

TÜRKÄ°YELÄ°LERÄ°N YÜZDE 65'Ä° ENDÄ°ÅžE EDÄ°YOR

Ä°nternette siyasi paylaÅŸÄ±mdan Türkiyelilerin yüksek oranda endiÅŸe etmesi raporda öne çÄ±kan unsurlardan. “Ä°nternette siyasi görüÅŸlerimi açÄ±k bir ÅŸekilde ifade etme konusunda dikkatli düÅŸünme eÄŸilimindeyim çünkü bu durum yetkililerle sorun yaÅŸamama sebep olabilir.” ifadesine Türkiye’den katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 65’inin “evet” dediÄŸi belirtildi.

Türkiye bu alanda 37 ülke içinde zirvede yer aldÄ±. Türkiye’yi Singapur (yüzde 63), Malezya (yüzde 57), Brezilya (yüzde 56) ve Güney Kore (yüzde 52) takip etti. En düÅŸük oranlar ise yüzde 21 ile Norveç, Åžili ve Çek Cumhuriyeti’nde ölçüldü. Bu soruda endiÅŸe edenlerin oranÄ± Fransa’da yüzde 45, Almanya’da yüzde 41, Ä°ngiltere’de yüzde 27 ve ABD’de yüzde 23 çÄ±ktÄ±.

HER SÄ°YASÄ° KESÄ°M ENDÄ°ÅžELÄ°

AraÅŸtÄ±rma Türkiye’den her siyasi düÅŸünceden katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n görüÅŸlerini açÄ±klamaktan endiÅŸe ettiÄŸini gösteriyor. Kendisini “solcu” olarak tanÄ±mlayanlarÄ±n yüzde 72’si, “merkez”dekilerin yüzde 66’sÄ± ve “saÄŸcÄ±”larÄ±n yüzde 61’i bu konuda endiÅŸeli olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

HABERE GÜVEN AZALMAYA DEVAM EDÄ°YOR

AraÅŸtÄ±rmaya göre habere güven konusunda Türkiye 37 ülke arasÄ±nda 27’nci sÄ±rada yer aldÄ±. Habere dgüvenenlerin oranÄ± yüzde 38 çÄ±karken, güvenmeyenlerin oranÄ± yüzde 40 oldu. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 22’si ise ‘çekimser’ kaldÄ±.

Raporu hazÄ±rlayan Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nden Misafir AraÅŸtÄ±rmacÄ± Dr. Servet Yanatma habere güven ve güvensizlik oranÄ±nÄ±n birbirine bu kadar yakÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ±n Türk medyasÄ±ndaki kutuplaÅŸmanÄ±n önemli bir iÅŸareti olduÄŸunu söyledi.

GÜVENLÄ°K ENDÄ°ÅžESÄ°NDEN KAYNAKLI HABER AMAÇLI WHATSAPP KULLANIMI ARTTI

Ä°nternette siyasi görüÅŸünü açÄ±klamaktan endiÅŸe edenlerin oranÄ±nÄ±n yüksek çÄ±kmasÄ± sosyal medya ve mesajlaÅŸma programlarÄ±nÄ±n “haber bulmak, okumak, seyretmek, paylaÅŸmak veya üzerinde tartÄ±ÅŸmak” amaçlÄ± kullanÄ±mÄ±na da yansÄ±dÄ±. Facebook’un haber amaçlÄ± kullanÄ±mÄ± dört seneden beri düzenli olarak düÅŸerken WhatsApp’ta ciddi bir artÄ±ÅŸ görülüyor.

ANA HABER KAYNAÄžI YÜZDE 48 Ä°LE TELEVÄ°ZYON

AraÅŸtÄ±rmada katÄ±lÄ±mcÄ±lara haberlere hangi kaynaklardan (TV, online, yazÄ±lÄ± basÄ±n, radyo) eriÅŸtikleri sorulduktan sonra "Bunlardan hangisi sizin öncelikli kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ANA haber kaynaÄŸÄ±nÄ±zdÄ±r? Sadece birini seçiniz." sorusu yöneltildi. Türkiye'de katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n bu soruya yüzde 48'i TV derken yüzde 39'u online medya, yüzde 7'si radyo ve yüzde 6'sÄ± yazÄ±lÄ± basÄ±n cevabÄ±nÄ± verdi. Online medyanÄ±n ana haber kaynaÄŸÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n son üç senede yüzde 32'den yüzde 39'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±; ancak bu sene bu oranÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸi görülüyor.

AraÅŸtÄ±rmada “GeçtiÄŸimiz hafta içinde aÅŸaÄŸÄ±dakilerden hangileriyle bizzat karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z?” diye soruldu. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 49’u bu soruya “Siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler” cevabÄ±nÄ± verdi. Bu oranla Türkiye tüm ülkeler içerisinde en üstte yer aldÄ±. Ancak rapor, bu araÅŸtÄ±rma ile Türkiye’deki yalan haber sayÄ±sÄ±nÄ±n ölçülmediÄŸine, bu oranÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ÅŸahsi bildirimlerini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 23:33

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