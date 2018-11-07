SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan lise Ã¶ÄŸrencisi Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul BahÃ§elievler'de sokak ortasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak pompalÄ± tÃ¼fekle vurulan lise Ã¶ÄŸrencisi, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul Bahçelievler'de Mert Can Karagöz isimli lise öÄŸrencisi çocuk, sokakta yürüdüÄŸü sÄ±rada kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan pompalÄ± tüfekle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SÄ±rtÄ±ndan ve ensesinden yaralanan 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirlenen 1 kiÅŸi yakalandÄ±.

SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi Mine Sokak'ta meydana gelen olayda, Mert Can Karagöz sokakta yürüdüÄŸü sÄ±rada arkasÄ±ndan gelen kiÅŸi ya da kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. PompalÄ± tüfekle açÄ±lan ateÅŸ sonucu Mert Can Karagöz'ün sÄ±rtÄ±na ve ensesine mermiler isabet etti. SaldÄ±rganlar olay yerinden kaçarken yaralanan çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± fakat tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

'VURAN ÇOCUK SÄ°LAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI'

Silah seslerini duyarak sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n AkdaÄŸ isimli bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± "Silah seslerini duyunca dÄ±ÅŸarÄ±ya koÅŸtum. Çocuk yerde yatÄ±yordu. Ä°lk müdahaleyi yaptÄ±m. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahÄ± omuzuna takarak kaçtÄ±. Vuran da onun yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±. 3 el ateÅŸ ettiler. SÄ±rtÄ±ndan ve ensesinden vurdular" diyerek olayÄ± anlattÄ±.

YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda kaçtÄ±ÄŸÄ± adres belirlenen 1 kiÅŸi polis tarafÄ±ndan yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)

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