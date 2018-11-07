EÄŸitim Sen krizden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunu tartÄ±ÅŸtÄ±Â 

Ä°zmir'de eÄŸitim emekÃ§ileri 'Krizin etkileri ve sonuÃ§larÄ±' paneli dÃ¼zenledi. Panelde krize karÅŸÄ± 17 KasÄ±m'da yapÄ±lacak mitinge Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 No'lu Åžube "Krizin etkileri ve sonuçlarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenledi. KarÅŸÄ±yaka Belediyesi ÇarÅŸÄ± Kültür Merkezi'nde yapÄ±lan panele konuÅŸmacÄ± olarak KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ± Prof. Dr. Fuat Ercan katÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç'Ä±n moderatörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± panelde ilk olarak KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik konuÅŸtu.

Bozgeyik krizin sonuçlarÄ±na ve tüm kesimlerin krizden nasÄ±l etkilendiÄŸine deÄŸindi. "AKP'nin 16 yÄ±ldÄ±r izlediÄŸi politikalarla birlikte gelinen noktada krizden nasÄ±l çÄ±karÄ±z, bunu nasÄ±l aÅŸarÄ±z?" sorusunu tartÄ±ÅŸan Bozgeyik, ortak mücadele hattÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.

Bozgeyik, "Örgütlenme yöntem ve araçlarÄ±mÄ±zÄ± da tartÄ±ÅŸarak emekçiler olarak toplumsal, sendikal ve barÄ±ÅŸ mücadelemizi ortaklaÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yok" dedi. "YaÅŸanan kapitalizm ve siyasal rejimin krizine karÅŸÄ± kamu emekçilerinin, muhaliflerin antidemokratik mücadele programÄ± geliÅŸtirmeli" diyerek 17 KasÄ±m'da yapÄ±lacak olan kriz karÅŸÄ±tÄ± Ä°zmir mitinginin bu anlamda önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Prof. Dr. Fuat Ercan ise konuÅŸmasÄ±nda krizin tanÄ±mÄ±nÄ± yaparak, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kriz mi çürüme mi?" sorusundan yola çÄ±ktÄ±. Kapitalizmin beslendiÄŸi kaynaklarÄ± anlatan Ercan, krizin kimileri için tehdit iken kimileri için fÄ±rsat olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ercan, "Yeni Türkiye yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla giden bir yapÄ±. Bu dönemden çÄ±kÄ±ÅŸ ya iyice çürüyerek ya da yeni öznelere dönüceÄŸiz" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net