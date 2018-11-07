'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'na saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tepki sÃ¼rÃ¼yor

SES ElazÄ±ÄŸ Åžubesi: SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ kesimlerin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerisi alÄ±nmadan, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r

Meclis'te görüÅŸülen "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±” üzerine SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) ElazÄ±ÄŸ Åžubesi basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

SaÄŸlÄ±k emekçileri adÄ±na konuÅŸan TTB ve SES üyesi Özlem AltuntaÅŸ "Bu kanun teklifi 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±' ÅŸeklinde lanse edilerek kamuoyu yanÄ±ltÄ±lmaktadÄ±r. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeye dönük bir teklif deÄŸildir; SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda örgütlü kesimlerin görüÅŸ ve önerisi alÄ±nmadan, özel sektörün ihtiyaçlarÄ± düÅŸünülerek hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Bu haliyle tasarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlenemeyeceÄŸini dile getiren AltuntaÅŸ "Önemli olan ÅŸiddete baÅŸvurmayÄ± gerektiren hareketlerin önlenmesidir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ bir talep haline getiren, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± metalaÅŸtÄ±ran, ticarileÅŸtiren, saÄŸlÄ±k emekçilerini köleleÅŸtiren tüm uygulamalar iptal edilmelidir." ifadelerini kullandÄ±. (ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

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