Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± KalÄ±n'dan aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n: ABD'den talebimiz YPG/PYD ile iliÅŸkisini tamamen koparmasÄ±dÄ±r

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± sona erdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeki toplantÄ±, 3 saat 40 dakika sürdü.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n Kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

KalÄ±n'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar:

â– "Ä°çeriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karÅŸÄ± Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarÄ±yla tam bir kararlÄ±lÄ±k içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bizim için terör örgütleri arasÄ±nda 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrÄ±m söz konusu deÄŸildir."

â– "Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler DEAÅž ile mücadeleyi zayÄ±flatÄ±yor argümanÄ±nÄ± kabul etmemiz hiçbir ÅŸekilde mümkün deÄŸildir."

â– "FETÖ terör örgütene karÅŸÄ± da yürüttüÄŸümüz kapsamlÄ± mücadele bütün dünya sathÄ±nda devam etmektedir. Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu deÄŸildir. FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çaÄŸrÄ±mÄ±z, bu terör örgütüne karÅŸÄ± net bir tavÄ±r almalarÄ±dÄ±r."

â– (FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu) Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapÄ±lanmasÄ±na hiçbir zaman müsaade etmeyeceÄŸiz."

â– (ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasÄ±) "Çok geç kalmÄ±ÅŸ olumlu bir adÄ±mdÄ±r. Burada eÄŸer ÅŸöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanÄ±nÄ±zda olduÄŸumuzu gösteriyor. Ama eÅŸ zamanlÄ± olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuÅŸatÄ±n' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandÄ±rmaya dönük bir oyunun içinde olmayÄ± ABD gibi bir ülkeye yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yoruz. Bizim açÄ±mÄ±zdan kabul edilebilir deÄŸil."

â– ("Türkçe ezan" açÄ±klamalarÄ±) "Türkçe ezan meselesi yÄ±llarca bu ülkede tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve derin yaralar açmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konuyu tekrar gündeme getirmeleri tek parti nostaljilerini hala zihinlerinden atamadÄ±klarÄ±nÄ± göstermektedir." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 18:49

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