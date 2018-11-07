Finlandiyaâ€™da Ã§ocuklu ailelere bedava bit ilacÄ± verilmesi Ã¶nerisi

Finlandiyaâ€™da okul ve yuvalarda yaygÄ±nlaÅŸan solucan ve bitlenmelere karÅŸÄ± ailelere bedava ilaÃ§ daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± Ã¶nerildi.

Finlandiya’da Çocuk Temsilcisi, okul ve yuvalarda yaygÄ±nlaÅŸan solucan ve bitlenmelere karÅŸÄ± mücadele edilebilmesi için çocuklu ailelere bedava ilaç verilmesi önerisinde bulundu.

YazÄ±lÄ± bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Çocuk Temsilcisi Tuomas Kurtilla, yuva ve okullarda bit ve solucanlarÄ±n görüldüÄŸünü belirtti. “BazÄ± aileler maddi gücü olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ilaç alamadÄ±klarÄ± için sorun uzun süreden beri devam ediyor” diyen Kurtilla, belediye ve okul saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nÄ±n çocuklu ailelere bedava solucan ve saç biti için ilaç daÄŸÄ±tmalarÄ±nÄ± istedi.

DaÄŸÄ±tÄ±lacak ilaçlarÄ±n satÄ±larak kötüye kullanÄ±lma riskinin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kurttila, “Bu çocuklu ailelerin maddi yükünü hafifletecek, hastalÄ±ktan dolayÄ± devamsÄ±zlÄ±klarÄ± azaltacak, çocuklarÄ±n kendilerini iyi hissetmesine ve okuldan memnun kalmalarÄ±na yol açacak” dedi. AçÄ±klamada, Kuttila’nÄ±n konuyu Sosyal ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Finlandiya Belediyeler BirliÄŸi yetkilileriyle görüÅŸtüÄŸü belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 18:26

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