DÄ°SK/Emekli-Sen AÄ°HMâ€™ye dilekÃ§e gÃ¶nderdi

DÄ°SK/Emekli-Sen Ã¼yeleri sendika haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nmamasÄ±na tepki gÃ¶stererek AÄ°HMâ€™e dilekÃ§e gÃ¶nderdi.

DÄ°SK/Emekli-Sen Lüleburgaz Åžubesi, AÄ°HM’e dilekçe gönderme eylemi yaptÄ±. ÖÄŸlen saatlerinde sendika binasÄ± önünde toplanan Emekli Sen üyeleri, kortej oluÅŸturup PTT’nin önüne kadar yürüdü. DÄ°SK/Emekli-Sen Lüleburgaz Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal AndoÄŸlu, burada basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu. ‘Sendika hakkÄ±mÄ±z engellenemez’ sloganÄ± atan sendika üyeleri, daha sonra topladÄ±klarÄ± dilekçeleri AÄ°HM’e gönderdi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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