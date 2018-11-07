Gazeteci Atamanâ€™Ä±n avukatlarÄ± AYMâ€™ye baÅŸvurdu

Ä°ki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir tutuklu bulunan gazeteci Ziya Ataman iÃ§in adil yargÄ±lanma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

Ä°ki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunan gazeteci Ziya Ataman için avukatlarÄ± 2 KasÄ±m’da Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurarak, gazetecinin adil yargÄ±lanma hakkÄ± ile güvenlik ve özgürlük hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ifade etti.

Konuyla ilgili bir açÄ±klama yapan, Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi (MLSA) Hukuk Bölümü BaÅŸkanÄ± Avukat Veysel Ok, “Müvekkilim Ziya Ataman bölgede gazetecilik faaliyetleri yürüttüÄŸü için hedef alÄ±nmÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda da deÄŸiÅŸen tanÄ±k ifadeleri dÄ±ÅŸÄ±nda tek bir kanÄ±t olmaksÄ±zÄ±n iki seneyi aÅŸkÄ±n tutuklu kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Çok ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen bu süre boyunca da tahliye edilmemiÅŸtir. Ziya’nÄ±n tutukluluÄŸu AÄ°HS ve Anayasa tarafÄ±ndan güvence altÄ±na alÄ±nan özgürlük ve güvenlik hakkÄ± ile adil yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlali niteliÄŸindedir. Bu ihlallerin tespiti için AYMye öncelikli inceleme talebiyle baÅŸvurduk. Sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takdirde Ziya’nÄ±n tutukluluÄŸunu AÄ°HM’e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z” dedi.

11 Nisan 2016’dan beri tutuklu bulunan eski daÄŸÄ±tÄ±mcÄ± ve kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Ataman, 2015 yÄ±lÄ±nda ÅžÄ±rnak’Ä±n BeytüÅŸÅŸebap ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili suçlanÄ±yor. TanÄ±k ifadeleri dÄ±ÅŸÄ±nda kanÄ±t içermeyen iddianame, Ataman’Ä±n bu olaylarla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n tam olarak ne olduÄŸunu da ortaya koymuyor.

Anayasa Mahkemesi’ne yapÄ±lan baÅŸvuruda Ataman’Ä±n tutukluluÄŸunun Türkiye’nin taraf olduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) 5. ve 6. maddeleriyle AnayasanÄ±n 19. ve 36. maddeleri ile güvence altÄ±na alÄ±nan "özgürlük ve güvenlik hakkÄ±" ve "adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n" ihlal edildiÄŸi ifade edildi.

HAKSIZ TUTUKLULUK Ä°ÇÄ°N TAZMÄ°NAT TALEBÄ°

BaÅŸvurunun "öncelikli" olarak incelenmesi talep edilirken, bu ihlallerin sona ermesi için Ataman’Ä±n tutukluluÄŸuna son verilmesi gerektiÄŸi belirtildi. Buna ek olarak, Ataman’Ä±n tutuklulukta geçen zamanÄ± için 50 bin Türk LirasÄ± tazminata hükmedilmesi talep edildi.

BaÅŸvuruda Ataman’Ä±n tutukluluÄŸunun artÄ±k cezalandÄ±rma uygulamasÄ±na dönüÅŸtüÄŸü vurgulanÄ±rken, Ataman’a karÅŸÄ± somut bir delil sunulmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. BaÅŸvuruda ana delillerden biri olarak sunulan tanÄ±k ifadesinin iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tanÄ±k tarafÄ±ndan geri çekildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. TanÄ±ÄŸÄ±n ilk verdiÄŸi ifadesinin baskyla alÄ±nmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± biçimde delil teÅŸkil ettiÄŸi vurgulanarak, bunun da "adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n" ihlali olduÄŸu belirtildi.

‘CÄ°DDÄ° SAVUNMA HAKKI Ä°HLALLERÄ°’

Ataman’Ä±n ÅŸimdiye kadar verdiÄŸi ifadelerin tamamÄ±nÄ±n Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ve sanÄ±ÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r bir kez bile mahkeme heyeti karÅŸÄ±sÄ±na getirilmemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n hukuktaki "yüz yüzelik" ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilirken, bu durumun da ciddi bir "adil yargÄ±lanma hakkÄ±" ihlali olduÄŸu vurgulandÄ±.

BaÅŸvuruda ayrÄ±ca mahkemenin avukatlar tarafÄ±ndan tutukluluÄŸa yapÄ±lan itirazlarÄ±n reddi kararlarÄ±nda da savunmalarÄ± ve dosyadaki delilleri deÄŸerlendirmediÄŸi belirtildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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