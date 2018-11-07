'OHAL Ä°nceleme Komisyonu laÄŸvedilip hukuksal sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lsÄ±n!'

Kocaeli ve Ä°zmir'de KESK'liler OHAL Ä°nceleme Komisyonu'nun aÃ§Ä±k bir sÃ¼reÃ§ yÃ¼rÃ¼tmediÄŸine dikkat Ã§ekti ve OHAL Ä°nceleme Komisyonu laÄŸvedilsin dedi.

KESK Kocaeli Åžubeler Platformu, faks eylemi gerçekleÅŸtirdi. Faks eylemi öncesi yapÄ±lan açÄ±klamada, OHAL Ä°nceleme Komisyonunun hiçbir aÅŸamada açÄ±k ve ÅŸeffaf bir faaliyet yürütmediÄŸi vurgulandÄ±.

PTT Ä°zmit Åžubesi önünde faks eylemi öncesinde açÄ±klama yapan KESK Kocaeli Åžubeler Platformuna HDP ve KODA üyeleri de destek verdi. BES Åžube Sekreteri Yeliz YÄ±lmaz KarstarlÄ±'nÄ±n okuduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, OHAL Ä°nceleme Komisyonunun laÄŸvedilerek KHK ile ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi istendi.

OHAL KHK’si ile gerçekleÅŸen ihraçlarÄ±n hiç birinde kamu emekçilerine savunma hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KarstarlÄ±, "OHAL Ä°ÅŸlemlerini Ä°nceleme Komisyonu çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± doÄŸrultusunda incelediÄŸi ve incelemekte olduÄŸu dosyalarÄ±n hiç birinde baÅŸvurucular halen ne ile suçlandÄ±klarÄ±nÄ± bilmemektedirler. Bu hali ile komisyonun varlÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± sözleÅŸmeler, Anayasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan savunma ve adil yargÄ±lanma hakkÄ±na engel teÅŸkil etmektedir" dedi.

'KAMU EMEKÇÄ°LERÄ° GÖREVLERÄ°N Ä°ADE EDÄ°LMELÄ°'

Komisyonun etkin ve denetlenebilir bir hukuk yolu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KarstarlÄ±, "Ä°hraçlara iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± ele almasÄ± ve sonuçlandÄ±rmasÄ± dosya yoÄŸunluÄŸundan ötürü yÄ±llarÄ± bulmakta, maÄŸduriyet sürelerini uzatan bir hale bürünmektedir. Komisyonca itirazlarÄ± hakkÄ±nda olumlu karar verilen kiÅŸilere bile tam bir onarÄ±m ve tazminat garantisi yoktur" diye konuÅŸtu.

Komisyona baÅŸvuru yapan baÅŸvurucularÄ±n dosyalarÄ±nÄ±n hangi aÅŸamada olduÄŸuna ve içeriÄŸine dair karar açÄ±klanana kadar herhangi bir bilgi alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KarstarlÄ±, "Bu anlamÄ±yla OHAL Ä°nceleme Komisyonunun karar vermiÅŸ olduÄŸu dosyalar da dâhil olmak üzere hiçbir aÅŸamada açÄ±k ve ÅŸeffaf bir faaliyet yürütmemektedir. Bu gerekçelerle, OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun laÄŸvedilerek, ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesi ile sosyal, ekonomik ve özlük haklarÄ±nÄ±n tam tazmini için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili yasal süreci baÅŸlatmasÄ± gerekmektedir" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

'OHAL KOMÄ°SYONU KALDIRILSIN, Ä°HRAÇLAR GERÄ° ALINSIN'

Ä°zmir'de EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube üyeleri KarÅŸÄ±yaka postanesi önünde buluÅŸtu. KHK'larla hukuksuzca iÅŸten atÄ±lan kamu emekçileri için açÄ±klama yapan EÄŸitim Sen, OHAL komisyonunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili faks gönderme eylemi düzenledi.

KESK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik'in burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "OHAL komisyonunun hiçbir yargÄ± niteliÄŸi yoktur. 2 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan komisyon 36 bin dosyayÄ± inceleyerek sadece iki bin kamu emekçisinin iadesini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkeme süreçlerinin önünde en büyük engel olan OHAL komisyonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ±na faks eylemi ile itirazlarÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ilettik. Biz mücadele edeceÄŸimizi, asla biat etmeyeceÄŸimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Dilek OmaklÄ±lar/Evrensel

Postanedeki eylem sonrasÄ± KarÅŸÄ±yaka Iskele karÅŸÄ±sÄ±nda bir araya gelen KESK üyeleri de ihraçlara karÅŸÄ± oturma eylemi gerçekleÅŸtirdi. 78 haftadÄ±r düzenlenen oturma eyleminde EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç, "767 gündür bizlere yaÅŸatÄ±lan hukuksuzluk sürmekte, OHAL inceleme komisyonu hukuksuzluÄŸun üstünü örten ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± oyalayan bir görevi alenen yapmaktadÄ±r. 60 günde dilekçelere cevap verilmesi gerekiyorken 767 gündür dilekçeler cevapsÄ±z. Bu güne kadar 130 bin ihraç arkadaÅŸtan 36 binin dosyasÄ± incelenmiÅŸ. Niyet belli, OHAL komisyonu hukuksusluÄŸun komisyonudur" dedi.

FotoÄŸraf: Dilek OmaklÄ±lar/Evrensel

KESK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Ä°ÅŸçilere, kadÄ±nlara, öÄŸrencilere yönelik baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve "3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinden 33 iÅŸçi hala cezaevinde. Dün TARÄ°Åž'te sendikal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ± için demokratik tepkilerini gösteren iÅŸçiler de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve bu sabah çÄ±karÄ±ldÄ±. Sendikal hak ve özgürlükler üzerine uygulanan baskÄ±lara son vermelerini bir kez daha talep ediyoruz" diye konuÅŸtu.

Bozgeyik 17 KasÄ±m'da GündoÄŸdu meydanÄ±nda krize karÅŸÄ± yapÄ±lacak mitinge çaÄŸrÄ± yaptÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 19:18

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