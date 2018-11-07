â€˜Ä°ktidar muhtaÃ§ vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± artÄ±ÅŸÄ± ile Ã¶vÃ¼nÃ¼yorâ€™

CHP Ä°zmir Milletvekili Ã–zcan PurÃ§u: Sosyal yardÄ±m ile kendine baÄŸÄ±mlÄ± bir kitle yaratmakla Ã¶vÃ¼nen bir iktidar var karÅŸÄ±mÄ±zda

CHP Ä°zmir Milletvekili Özcan Purçu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Sosyal yardÄ±mlara gelince ülkemizin zenginliÄŸini tüm kesimlere yayma aracÄ± olarak görüyoruz. Sosyal yardÄ±m ödemelerini bu yÄ±l itibarÄ±yla 38 milyar liraya yükselttik” sözlerine tepki gösterdi. Purçu, “Görüyoruz ki, sosyal yardÄ±m ile kendine baÄŸÄ±mlÄ± bir kitle yaratmakla övünen bir iktidar var karÅŸÄ±mÄ±zda” dedi.

‘HEDEF YOKSUL SAYISINI AZALTMAK OLMALI’

Milyonlarca yurttaÅŸÄ±n yoksulluk ve açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Purçu ÅŸöyle konuÅŸtu: “AKP 16 yÄ±llÄ±k icraatlarÄ±nÄ± anlatÄ±rken 2 milyardan 38 milyara çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± sosyal yardÄ±mlarÄ± baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendiriyor. Sosyal devletin gereÄŸi olarak yapÄ±lan yardÄ±mlar AKP iktidarÄ± baÅŸarÄ±sÄ± deÄŸil Avrupa BirliÄŸi Uyum yasalarÄ± çerçevesinde aslÄ±nda bir gerekliliktir. Sosyal yardÄ±mlarÄ±n gerekliliÄŸi açÄ±ktÄ±r. Hedeflenen yoksulluÄŸu ve yardÄ±ma muhtaç insan sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak olmalÄ±dÄ±r. Åžimdi bu açÄ±klamaya istinaden sormak gereklidir, bu 38 milyar kimlere hangi miktarlarda ve nasÄ±l verilmiÅŸtir? YoksulluÄŸu azaltÄ±cÄ± hangi adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Ne kadar istihdam yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Yoksul halk kitlelerinden alÄ±nan aÄŸÄ±r vergilerle, yine yoksullara yardÄ±m yapmakla övünmek tarihsel ve siyasal bir utançtÄ±r. YoksullaÅŸtÄ±rÄ±lan kesimlerin baÅŸÄ±nda da Romanlar gelmektedir. Bu sosyal yardÄ±mlardan Roman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek RomanlarÄ±n sorununu çözmüÅŸ olmuyor. Bu yardÄ±mlarÄ±n kimlere yapÄ±lacaÄŸÄ± AKP teÅŸkilatlarÄ± tarafÄ±ndan belirlenen isimlere öncelik verilerek yapÄ±lÄ±yor. Bu önceliklerin yolu, hangi mahallede AKP’ye oy fazla çÄ±ktÄ± ise o mahallenin sosyal yardÄ±m alacak vatandaÅŸÄ± öncelik kazanÄ±yor.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net