GÃ¼ney Afrika'da saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri iÅŸ bÄ±rakmaya hazÄ±rlanÄ±yor

GÃ¼ney Afrika Grahamstone kentindeki saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri Ã¶denmeyen mesai Ã¼cretleri iÃ§in iÅŸ bÄ±rakmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Güney Afrika’nÄ±n DoÄŸu Cape eyaletinin Grahamstone kentindeki acil tÄ±bbi müdahale hizmetleri çalÄ±ÅŸanÄ± saÄŸlÄ±k emekçileri ödenmeyen mesai ücretleri ve ambulans hizmetlerindeki kesintiler yüzünden iÅŸ bÄ±rakmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Güney Afrika Acil Müdahale Personeli SendikasÄ± (Saepu), SaÄŸlÄ±k ve DiÄŸer Hizmetler ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (Hospersa), Ulusal SaÄŸlÄ±k, EÄŸitim ve BaÄŸlÄ± Ä°ÅŸçiler SendikasÄ± (Nehawu), Kamu Hizmetleri BirliÄŸi (PSA) sendikalarÄ±nda örgütlü iÅŸçiler, geçen yÄ±ldan beri süren görüÅŸmelerde 2003 yÄ±lÄ±ndan itibaren biriken fazla mesai ücretlerinin ödenmesini talep ediyor. Geriye dönük ödenmeyen fazla mesai ücretleri konuÅŸulmadan diÄŸer gündemlere geçilmeyeceÄŸi konusunda uzlaÅŸan dört sendikanÄ±n temsilcileri ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri DoÄŸu Cape sahilindeki 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde üç gün boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± pazarlÄ±klardan iÅŸçileri tatmin eden bir sonuç çÄ±kmadÄ±. Bunun üzerine acil müdahale emekçileri 2 KasÄ±m’da protesto gösterilerine ve grev tartÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±lar.

Daily Dispatch’e konuÅŸan Saepu Eyalet Temsilcisi Michael Mvuntshi kesintiler yüzünden daha az personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yüzden de acil müdahale çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 8 saatlik iÅŸ gününün 12 saate çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu kesintilerin aynÄ± zamanda halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için de tehlikeli bir durum oluÅŸturduÄŸuna vurgu yapan Mvuntshi, “Engcobo’da 65 köye hizmet götüren 3 ambulans var. Bunlardan biri hastayÄ± hastaneye götürdüÄŸünde geriye ikisi kalÄ±yor. O da kullanÄ±labilir durumdaysa. Bir ambulansÄ±n bir iki ay tamirde kaldÄ±ÄŸÄ± oluyor” diyor. Grocotts Mail’e konuÅŸan Hospersa SendikasÄ±nÄ±n Makana Belediyesi Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Mbulelo Qonqa, yasaya göre her 10 bin kiÅŸilik nüfusa karÅŸÄ± bir ambulans tesis edilmesi gerektiÄŸini ama bu rakama hiçbir zaman ulaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi var olan ambulans sayÄ±sÄ±nÄ±n da azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Transfer yapan doktorlara ya da motorlu araç kazalarÄ±na gerekli hizmet verilmediÄŸinde insanlarÄ±n tepkisinin acil durum çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yöneldiÄŸine dikkat çeken Qonqa, “AsÄ±l hastalarÄ± umursayan biziz ama buramÄ±za kadar geldi. BakanlÄ±k hastalarÄ± umursasaydÄ± bu sorunu çoktan çözmüÅŸtü” diyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Lwandile Sicwetsha, grevin yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri için ambulans kiralayacaklarÄ±nÄ± söyledi. Sözcünün ambulans kiralayacak açÄ±klamasÄ±na tepki gösteren saÄŸlÄ±k emekçileri, “Özel ambulanslara verecek paralarÄ± varsa bizim ücretlerimizi ödesinler” diyor. SaÄŸlÄ±k emekçilerinin talepleri karÅŸÄ±lanmamasÄ± durumunda önümüzdeki günlerde greve çÄ±kÄ±lacak. (DIÅž HABERLER)

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