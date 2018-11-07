BM Göç Anlaşması Almanya’da tartışmalara yol açtı

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Göç Anlaşması” Almanya'da tartışmalara yol açtı.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve 10-11 Aralık’ta Fas’ta imzalanması planlanan “Göç Anlaşması” tartışmalara yol açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmayı imzalayacaklarının mesajını verdi. Irkçı AfD ise bir kez daha korkular üzerinden kara propaganda başlattı. Sol Parti, anlaşmanın imzalanmasını ve göçmenlere eşit hakların verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan ve illegal göçle mücadeleyi hedefleyen "Göç Anlaşması", Almanya’da da tartışmalara neden oldu. Anlaşmada illegal göçü sınırlamak ve vasıflı işgücünün düzenlenmesini öngören anlaşmayı BM’nin 196 üye ülkesinden beşi imzalamayı reddetti. Anlaşma ABD, Avusturya, Polonya, Avustralya, Macaristan tarafından imzalanmadı. 10-11 Aralık’ta Fas’ta imzalanması planlanan anlaşmaya, Almanya da katılacağını beyan etti. Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Japonya’nın da anlaşmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, “Göç Anlaşması’nın ülkelerin ulusal egemenlik haklarını ortadan kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, asıl amaç illegal göçle mücadele ve kalifiyeli işgücünün düzenlenmesidir. Bu nedenle biz hukuksal bir zorunluluk dayatmayan anlaşmanın imzalanmasından yanayız” dedi.

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de, yaptığı açıklamada anlaşmanın amacının dünya çapında göçü düzenlemek olduğuna dikkat çekerek, buna karşı çıkmanın doğru olmadığını belirtti ve anlaşmaya imza konulacağının mesajını verdi.

Özellikle ırkçı AfD, anlaşmayla birlikte Almanya’nın demografik yapısının değişeceğini, yeniden sığınmacı akının başlayacağını ileri sürerek karşı kampanya başlattı. Başlıca gerekçe ise ulusal egemenlik haklarının çiğnenmesi

Sol Parti Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Gökay Akbulut ise yaptığı açıklamada, Federal Hükümete tartışmasız şekilde, “Göç Anlaşması”nı imzalama çağrısında bulundu. Akbulut, aşırı sağa karşı taviz verilmemesi gerektiğini de vurgulayarak ülke içindeki göçmenlere de eşit hakların verilmesini istedi.

'GÖÇ İÇİN KÜRESEL ANLAŞMA' 10-11 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK

“Göç için Küresel Anlaşma” olarak isimlendirilen anlaşmanın 10-11 Aralık tarihleri arasında Fas’ta düzenlenecek zirvede imzalanması planlanıyor. 34 sayfadan ve 23 maddeden oluşan anlaşmada asıl olarak göç etmek isteyen insanların kaçakçıların eline düşmeden güvenli şekilde başka bir yere ulaşırken, illegal göçün de engellenmesi hedefleniyor. Anlaşmada, geçerli bir kimliği olmayanlara göç etme hakkı tanınmazken, sınırlardaki güvenliğin de artırılması çağrısı yapılıyor. Kalifiye işgücüne ise kolaylıklar öngörüyor.

Anlaşma ülkelere herhangi bir zorunluluk dayatmıyor, sadece uyulması gereken genel çerçeveyi belirliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişiminin olduğu koşullarda göçü durdurmanın mümkün olmadığını belirterek, bütün ülkeleri anlaşmayı imzalamaya çağırdı. (DIŞ HABERLER)

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