Bilgi Ãœniversitesi Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayan sendikaya itiraz etti

DÄ°SKâ€™e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlenen Bilgi Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ± ama Ã¼niversite yÃ¶netimi itiraz etti.

Bilgi Üniversitesinde çalÄ±ÅŸan ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçiler çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ± ancak üniversite yönetimi yetki itirazÄ±nda bulundu. Sosyal-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler itirazÄ±n geri çekilmesini istedi.

Bilgi Üniversitesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak 9 yÄ±ldÄ±r Sosyal-Ä°ÅŸ çatÄ±sÄ± altÄ±nda örgütlendiklerini belirten iÅŸçiler, “Birkaç ay öncesine kadar fiili sendikacÄ±lÄ±k yaparak, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± okul yönetimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± diyalog içinde çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Son olarak da eylül ayÄ± baÅŸÄ±nda, toplusözleÅŸme için yeter çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±k ve ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduk. Geçen hafta ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gelen yazÄ± da, toplu sözleÅŸme için yetki alacak çoÄŸunluÄŸa sahip olduÄŸumuzu belirtiyordu. Ancak okul yönetimi, ÅŸimdiye kadar demokratik bir hak olarak gördüÄŸü sendikal örgütlenmemizin toplusözleÅŸme ile taçlanmasÄ±na itiraz etti. Var olan hukuk sisteminde 2 yÄ±l kadar sürecek bir mahkeme sürecini baÅŸlattÄ±. 2 yÄ±llÄ±k bir erteleme, sorunlarÄ±nÄ± toplu sözleÅŸme ile çözmeye hazÄ±rlanan Bilgi Üniversitesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hak kaybÄ±na da yol açacak bir sürece iÅŸaret ediyor” dedi.

Akademisyen, idari ve destek personelin bir arada örgütlendiÄŸi bir sendikal yapÄ±nÄ±n, yalnÄ±zca vakÄ±f üniversitelerinde deÄŸil, Türkiye’de de bir ilk olacaÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Bilgi Üniversitesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak, üniversite yönetiminin, bu kararÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmesini ve yetki itirazÄ±nÄ± geri çekmelerini istiyoruz. 9 yÄ±llÄ±k bir mücadelenin sonucu, basit bir sayÄ± hesabÄ±na indirgenemez, baÅŸka üniversitelere de örnek olacak bir çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± böyle gerekçelerle engellenemez. Yetki almÄ±ÅŸ bir sendikanÄ±n üyeleri olarak, kendi temsilcilerimizi seçeceÄŸimiz ve taleplerimizi okul yönetimi ile görüÅŸmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. ToplusözleÅŸme yetkimizi alana kadar durmayacaÄŸÄ±z. 9 yÄ±ldÄ±r vazgeçmedik, vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

(Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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