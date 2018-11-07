ABD'nin Adana KonsolosluÄŸu'nda tercÃ¼man olarak gÃ¶rev yapan Hamza UluÃ§ay'Ä±n tahliye talebi reddedildi.

Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle tutuklu yargÄ±lanan ABD'nin Adana KonsolosluÄŸu'nda politik iÅŸler danÄ±ÅŸmanÄ± ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'Ä±n bugünkü duruÅŸmasÄ±nda tahliye talebi reddedildi.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan açÄ±lan dava kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan ABD'nin Adana KonsolosluÄŸu'nda politik iÅŸler danÄ±ÅŸmanÄ± ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ile tutuksuz avukat Hüseyin Cangir'in yargÄ±lanmasÄ±na bugün devam edildi. Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada, Uluçay ve avukatlarÄ±nÄ±n tahliye talepleri reddedilirken, mahkeme, Uluçay'Ä±n bilgisayarÄ±ndaki yazÄ±larÄ±n çözümü için duruÅŸmayÄ± 9 Ocak 2019 tarihine erteledi.

KONSOLOSLUK ÇIKIÅžINDA GÖZALTI

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay'Ä±n evine operasyon düzenlemiÅŸ, ÅŸüpheli, adresinde bulunamamasÄ± nedeniyle görev yaptÄ±ÄŸÄ± konsolosluk binasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle Sulh Ceza HâkimliÄŸi'ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, daha sonra savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

ABD KonsolosluÄŸu tercÃ¼manÄ± UluÃ§ay'Ä±n tahliye talebine ret

www.evrensel.net