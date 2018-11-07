'TopraÄŸa sahip Ã§Ä±kan da cezasÄ±z kalmaz'

'TorunlarÄ±mÄ±z iÃ§in bir cezaevi Tarsus' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Avukat Tugay Bek soruÅŸturmanÄ±n detaylarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Tugay BEK

Avukat

Evrensel gazetesinin 13.08.2018 tarihli nüshasÄ±nda yayÄ±nlanan “TorunlarÄ±mÄ±z için bir cezaevi Tarsus” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±ma Tarsus Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “Kamu görevlisine görevinden dolayÄ± hakaret ve iftira suçu" içerdiÄŸi iddiasÄ± ile hakkÄ±mda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Söz konusu yazÄ± üzerine HDP Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tarafÄ±ndan Adalet BakanÄ±’nÄ±n cevaplandÄ±rmasÄ± talebi ile TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi verilmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet modeli ile birlikte muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin soru önergeleri büyük çoÄŸunluÄŸunun ilgili bakanlÄ±k tarafÄ±ndan cevaplandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ’Ä±n sorusu da diÄŸerleri gibi yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±.

Yeni sistemde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soru önergelerine cevap vermektense, eleÅŸtiri içeren yazÄ±yÄ± kaleme alanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma açmak gibi bir yöntemi “tercih” etiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Bu yazÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n sonraki nesiller için son derece kÄ±ymetli olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lmaz olan tarÄ±m arazilerinin korunmasÄ± gerekliliÄŸine dikkat çekmek olduÄŸu son derece açÄ±ktÄ±r. YazÄ±da da belirtildiÄŸi üzere, tarÄ±m arazilerine üzerinde kimi zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±laÅŸmaya kanun cevaz vermemektedir. Ne yazÄ±k ki yasanÄ±n amir hükümleri hiçe sayÄ±larak Tarsus Cezaevi Kampüsü bitirilmiÅŸ ve faaliyet geçirilmiÅŸtir.

Tarsus Cezaevi Kampüsü’nün yerinin belirlenmesi ve inÅŸasÄ±nda bir ÅŸekilde belirleyici olduÄŸunu düÅŸündüÄŸüm Tarsus Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ucu kendilerine dokunan haklÄ± eleÅŸtiriden rahatsÄ±z olmuÅŸ ve “hakaret ve iftira” gibi asÄ±lsÄ±z bir suçlama ile hakkÄ±mda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r.

SoruÅŸturmanÄ±n arkasÄ±nda suçluluk psikolojisi, suçu örtbas etme kastÄ± bulunduÄŸu düÅŸüncesindeyim. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, devlet adÄ±na hareket eden karar mercilerinde bulunanlarÄ± da baÄŸlayan bir hukuk düzeni ve kanunlarÄ±n olduÄŸu eleÅŸtirisine tahammül göstermek istememiÅŸ, soruÅŸturma açmak sureti ile sindirmek, yÄ±ldÄ±rmak ve cezalandÄ±rma cihetine gitmiÅŸtir. Yoksa standart bir hukuk formasyonundan geçmiÅŸ olan herkes bu yazÄ±nÄ±n suç içermediÄŸini Anayasa ve uluslararasÄ± antlaÅŸmalarla güvence altÄ±nda bulunan düÅŸünce ve ifade hürriyeti kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini bilebilecek durumdadÄ±r.

YazmÄ±ÅŸ olduÄŸum yazÄ± dolayÄ±sÄ± ile Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma izni verilmesine hiçbir itirazÄ±m bulunmamaktadÄ±r. Zira hakkÄ±mda açÄ±lmasÄ± istenen bu davanÄ±n, gelecek nesiller için hayati deÄŸerde olan tarÄ±m arazilerinin, hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde, nasÄ±l olup da bizzat devlet tarafÄ±ndan, bir zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ± halde, ortadan kaldÄ±rÄ±labildiÄŸinin kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± umuyorum. Tarsus Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, böylelikle istemeden de olsa gelecekte topraÄŸa ve doÄŸaya karÅŸÄ± tekrar etmesi muhtemel benzer hukuksuzluklarÄ±n ve katliamlarÄ±n önüne geçebilecek bir kamuoyu duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve toplum bilincinin oluÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunma fÄ±rsatÄ±na kavuÅŸmuÅŸ olacaktÄ±r.

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