Ã–ÄŸrenci konseyleri sorun Ã§Ã¶zecekti, seÃ§imi de sorun oldu

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin temsilcilerini belirlediÄŸi Ã–ÄŸrenci Konseyi seÃ§imleri, YÃ–K kararÄ± ile henÃ¼z ilan edilmeyen ileri bir tarihe ertelendi.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Her 2 yÄ±lda bir yapÄ±lan ve resmi adÄ±yla ÖÄŸrenci Konseyleri olan temsilci seçimleri, bu yÄ±l Yüksek ÖÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±yla ileri bir tarihe ertelendi. YÖK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan üniversitelere tebliÄŸ edilen 79433 sayÄ±lÄ± yazÄ±yla seçim takviminin ve programÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Ä°lgili yazÄ±da karara iliÅŸkin bir gerekçe sunulmazken “MevzuatÄ±mÄ±zda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler sebebiyle ilgili yönetmeliÄŸin güncellemesi gerektiÄŸinden...” ifadeleri dikkat çekti.

SEÇÄ°M TARÄ°HÄ° AÇIKLANMALI

KararÄ± deÄŸerlendiren Çukurova Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinden bir temsilci adayÄ±, seçimlerin belli olmayan bir tarihe ertelendiÄŸini belirterek “Zaten seçimle ilgili doÄŸru düzgün bir haber verilmiyordu. ÖÄŸrencilerin, temsilcisine bildirmesi gereken birçok sorun varken ÅŸimdi öÄŸrenci temsilcisi seçimi de bir sorun haline geldi. En kÄ±sa zamanda seçim tarihinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

BOÄžAZÄ°ÇÄ° ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° ÖÄžRENCÄ°LERÄ°NDEN DE TEPKÄ°

BoÄŸaziçi Üniversitesi 2017-2018 dönemi ÖÄŸrenci TemsilciliÄŸi Kurulu da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla erteleme kararÄ±na tepki göstererek seçimlerin bir an önce yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Seçimlerin önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve demokratik iÅŸleyiÅŸin zedelenmemesi gerektiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Yeni seçimler yapÄ±lana dek kurulumuz temsilcilik görevini sürdürecektir” denildi.

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