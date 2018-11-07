Bir haftada 142 kiÅŸiye â€˜sosyal medya soruÅŸturmasÄ±â€™

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunan 142 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, son bir haftada düzenlenen operasyonlara dair haftalÄ±k açÄ±klamasÄ±nda sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunan 142 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 171 sosyal medya hesabÄ±yla ilgili de “çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” belirtildi.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü 12 AÄŸustos’ta, dolar kuru ile ilgili paylaÅŸÄ±m yapan 346 sosyal medya hesabÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ankara ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± da “ekonomik saldÄ±rÄ±lara hizmet eden mahiyette haber, yazÄ±lÄ± ve görsel yayÄ±n, sosyal medya hesaplarÄ±” hakkÄ±nda aynÄ± gün soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

BakanlÄ±k, 26 Åžubat’ta da Afrin harekatÄ±nÄ± sosyal medyadan eleÅŸtiren ve eleÅŸtirel etkinliklere katÄ±lan 845 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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