Harran ve AkÃ§akale'de saÄŸanak

Urfaâ€™nÄ±n Harran ve AkÃ§akale ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi.

Urfa’nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klarla devam eden yaÄŸmur öÄŸle saatlerinde ÅŸiddetini artÄ±rdÄ±. YaÄŸmur nedeniyle yollar göle döndüÄŸü için trafikte aksamalar yaÅŸanÄ±rken, vatandaÅŸlar ise kapalÄ± alanlara girdi. Harran’da ise saÄŸanak nedeniyle rögarlar taÅŸtÄ±, caddeler su altÄ±nda kaldÄ±, ekili arazilerde hasar oluÅŸtu. (Urfa/DHA)

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