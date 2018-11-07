CHP ve HDPâ€™den bÃ¼tÃ§e ve SayÄ±ÅŸtay sorusu

Mecliste bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken CHP'li ve HDP'li temsilciler "Yolsuzluk yapanlarÄ± korumaya devam mÄ± edeceksiniz?" diye sordu.

Mecliste bütçe görüÅŸmeleri devam ediyor. Bütçe görüÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan CHP ve HDP’li temsilciler SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na yansÄ±yan yolsuzluklarÄ± da hatÄ±rlattÄ±, “Yolsuzlukluk yapanlarÄ± korumaya devam edecek misiniz?” diye sordu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Özgür Karabat ve HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay bütçe görüÅŸmeleri ve SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

SarayÄ±n eylüldeki gizli ödenek toplamÄ±nÄ±n 1 milyar 307 milyon 907 bin lira olduÄŸunu hatÄ±rlatan CHP'li Karabat, “SÄ±kça emekçilerin, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±ndan bahsettiÄŸimiz bu günlerde bu rakamÄ±n sorgulanmasÄ± gerekir” dedi. 2019 yÄ±lÄ± bütçesini “israf, savaÅŸ ve sermaye bütçesi” olarak tanÄ±mlayan HDP'li Kubilay da, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± ile ortaya çÄ±kan yolsuzluklar ve usulsüzlükler için “buz daÄŸÄ±nÄ±n görünen yüzü” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KARABAT: ÖRTÜLÜ ÖDENEK SORGULANMALI

FotoÄŸraf: AA

CHP Ä°stanbul Milletvekili ÖzgüKarabat, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda özellikle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesi içerisinde önemli bir yer tuttuÄŸuna iÅŸaret etti. 2019 yÄ±lÄ±nda, Diyanet bütçesinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine göre daha fazla oranda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Karabat, Diyanetin taÅŸÄ±nmaz mallarÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±na yönelik düzenlemeye uygun hareket etmediÄŸini, çok sayÄ±da personel istihdam hakkÄ±na sahip olmasÄ±na ve bu kadar yabancÄ± dil mezunu iÅŸsiz bulunmasÄ±na raÄŸmen tercüme hizmeti alÄ±mÄ±na yüksek meblaÄŸda kaynak aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Özellikle kitap basÄ±mlarÄ± nedeniyle oluÅŸan israfÄ±n göze çarptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Karabat, bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan 6 milyon 338 bin kitabÄ±n maliyetinin 14 milyon 221 bin lirayÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu tutarÄ±n yÄ±l sonunda 28 milyon liraya ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Örtülü ödeneÄŸin sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini ancak Mecliste bütün giriÅŸimlerine raÄŸmen bu konuda bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Karabat, “ÅžeffaflÄ±ktan uzak, içeriÄŸinin sorgulanmasÄ± mümkün olmayan örtülü ödenek harcamalarÄ± son yÄ±llarda önemli ölçüde artÄ±yor. SarayÄ±n sadece eylüldeki gizli ödenek toplamÄ± 1 milyar 307 milyon 907 bin lira” diye konuÅŸtu.

AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklara soruÅŸturma bile açÄ±lmazken, muhalif belediyeler söz konusu olduÄŸunda tutuklama ve görevden almalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Karabat, “Söz konusu muhalif belediyeler olunca cevval kesilen Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. YolsuzluklarÄ± gün gibi ortada olan belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± hala korumaya devam edecek misiniz?” diye sordu.

KUBÄ°LAY: Ä°SRAF, SAVAÅž VE SERMAYE BÜTÇESÄ°

HDP Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay ise “Bu bütçenin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturan ÅŸey, sermayenin ihtiyaçlarÄ±yla hükümetin militarist politikalarÄ±dÄ±r. Hükümetin eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve sosyal güvenliÄŸe ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pay ile Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunu rahatlÄ±kla görmek mümkün” dedi.

Kubilay, HDP olarak yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalara göre, örtülü ödeneÄŸin 2.5 milyar TL’den 16 milyar TL’ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. “Åžimdi bu paralar nereye gidiyor?” diye soran Kubilay, ÅŸöyle devam etti: “Kamu harcamalarÄ±nda, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim gibi alanlara yapÄ±lan harcamalarda ciddi bir artÄ±ÅŸ yokken, güvenlik alanÄ±ndaki bu artÄ±ÅŸ son derece dikkat çekicidir. Yine sadece Saray’Ä±n masraflarÄ± 1.8 milyon olarak açÄ±klandÄ±. Yani bu bütçe, bir israf bütçesidir, savaÅŸ bütçesidir, sermaye bütçesidir. Verilere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 2019 yÄ±lÄ±nda Türkiye ekonomisi bir resesyona girmiÅŸ gözüküyor, durgunluk sürecinde. OECD’nin 2019 yÄ±lÄ± için tahmini büyümesi yüzde 0,5. IMF’nin tahmini yüzde 0,4. DolayÄ±sÄ±yla bu konuya eÄŸilmemiz lazÄ±m. Ekonomik kriz ile siyasi kriz iç içe geçmiÅŸ durumda. Bu durum 2019 bütçesinde de kendisini ortaya koymaktadÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 17:03

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