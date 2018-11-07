ABDâ€™nin Suriye Temsilcisi: YPG'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mlamÄ±yoruz

ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey: PKK'nin aksine YPG'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mlamÄ±yoruz.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, telekonferans yoluyla düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Özel temsilci Jeffrey, ABD'nin PKK liderleri hakkÄ±nda bilgi verene ödül kararÄ±nÄ±n YPG'ye verdikleri destekle çeliÅŸki teÅŸkil edip etmediÄŸi sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

“PKK'ye iliÅŸkin pozisyonumuz net. PKK'nin aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanÄ±mlamÄ±yoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadÄ±k. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamÄ±ÅŸtÄ±k. Türkiye'nin güvenlik endiÅŸelerini anlÄ±yoruz. YPG ve PKK arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lara iliÅŸkin endiÅŸelerini anlÄ±yoruz. Bu yüzden çok çok dikkatli davranÄ±yoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve neden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusunda bilgilendiriyoruz.” (AA)

ABD, 3 Ã¼st dÃ¼zey PKK yÃ¶neticisini bildirene Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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