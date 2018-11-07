Danimarkaâ€™da 3 Ä°ranlÄ± gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Danimarka Polisi, Ahvazâ€™Ä±n KurtuluÅŸu Ä°Ã§in Arap MÃ¼cadelesi Hareketiyle iliÅŸkisi olduÄŸu iddiasÄ±yla Danimarkaâ€™da yaÅŸayan 3 Ä°ranlÄ± gÃ¶Ã§meni gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Danimarka polisi, Ahvaz’Ä±n KurtuluÅŸu Ä°çin Arap Mücadelesi Hareketi ile iliÅŸkisi olduÄŸu iddiasÄ±yla Danimarka’da yaÅŸayan 3 Ä°ranlÄ± göçmeni gözaltÄ±na aldÄ±.

Polis, gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸileri 22 Eylül’de Ä°ran’Ä±n güneyinde AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± bölgede gerçekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± desteklemek ve kutlamakla suçluyor.

Danimarka Radyosu, gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin Ä°ran gizli servisinin Eylül ayÄ±nda öldürmeyi planladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. 28 Eylül’de Danimarka Güvenlik Polisi (PET) Ä°sveç’i Danimarka’ya baÄŸlayan Öresund Köprüsü ile Ä°sveç ve Almanya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± saldÄ±rÄ± düzenleneceÄŸi ÅŸüphesiyle kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Ä°ran gizli servisinin Ahvaz’Ä±n KurtuluÅŸu Ä°çin Arap Mücadelesi Hareketi ile iliÅŸkide olduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸiye suikast giriÅŸimine hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

21 Ekim’de Ä°sveç Güvenlik Polisi (SÄPO) 39 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸiyi Danimarka’da yaÅŸayan Ä°ranlÄ±lara suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapma suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Danimarka polisi söz konusu kiÅŸiyi Ä°ran rejiminin talimatÄ±yla suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bulunmakla suçluyor.

Danimarka polisi, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Ä°ran’daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± desteklemekle suçlanan 3 kiÅŸinin DanimarkalÄ± kurumlarÄ±n güvencesinde olduÄŸunu belirtti. (DIÅž HABERLER)

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