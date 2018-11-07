ÃœskÃ¼dar'da Ã¶ÄŸretmene silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'da okulda bir Ã¶ÄŸretmen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralandÄ±.

Ä°stanbul Üsküdar'da bir öÄŸretmen okulda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralandÄ±. Olay Üsküdar Atik Valide Ä°mam Hatip Ortaokulu'nda saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

Ä°ddiaya göre, bir öÄŸrencinin dayÄ±sÄ± Celal A. ile beden eÄŸitimi öÄŸretmeni Alparslan A. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kavgaya dönüÅŸtü. Araya girenlere raÄŸmen öÄŸrencinin velisi, silahÄ±nÄ± çÄ±karak öÄŸretmene ateÅŸ etti. Okul koridorundaki kavga sÄ±rasÄ±nda öÄŸrenciler panik yaÅŸadÄ±. BacaÄŸÄ±ndan yaralanan öÄŸretmen olay yerine gelen ambulansla HaydarpaÅŸa Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaçan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan aranÄ±yor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 17:39

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