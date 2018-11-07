AKPâ€™li belediye 216 bin TLâ€™ye kahve fincanÄ± aldÄ±

HÃ¼kÃ¼met yeni tasarruf tedbirleri aÃ§Ä±klarken, AKPâ€™li Åžahinbey Belediyesiâ€™nin yakÄ±n zamanda 216 bin TLâ€™ye kahve fincanÄ± almasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Ekonomik krizin artmasÄ±yla hükümet yeni tasarruf tedbirleri açÄ±klarken, AKP’li Åžahinbey Belediyesi’nin yakÄ±n zamanda 216 bin TL’ye kahve fincanÄ± almasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Evrensel’e konuÅŸan CHP Meclis Üyesi Mehmet Dokbay, belediyeden, fincanlarÄ±n yeni doÄŸan bebeklerin ailelerine hediye olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildiÄŸini söyleyerek, “Yeni doÄŸan bebek kahve fincanÄ±nÄ± ne yapacak, kahve mi içecek? Madem öyle yeni doÄŸan bebeÄŸe mama, bez alsÄ±nlar. Millet çocuÄŸuna bez alamazken, kahve fincanÄ± peÅŸindeler” dedi.

Gaziantep’in Åžahinbey Belediyesi’nin ihale ile 216 bin lira deÄŸerinde kahve fincanÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ön ihale duyurusu yapÄ±lmadan direk sonucu açÄ±klanan ihale CHP tarafÄ±ndan belediye meclis toplantÄ±sÄ±ndan gündeme taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP

‘FÄ°NCANLARIN ACELESÄ° NEYDÄ°, NEDEN ALINDI?’

Meclis toplantÄ±sÄ±nda gündem dÄ±ÅŸÄ± söz alan CHP Meclis Üyesi Mehmet Dokbay, “30.05.2018 tarihinde 223 bin liralÄ±k kahve fincanÄ± alÄ±mÄ± ile ilgili ihale açÄ±lmÄ±ÅŸ, bu ihaleyi Kütahya’dan bir firma 216 bin liralÄ±k teklif ile kazanmÄ±ÅŸ. Hükümet sürekli tasarruf tedbirleri ile ilgili genelgeler yayÄ±nlÄ±yor. Bu kahve fincanlarÄ± neden alÄ±ndÄ± acelesi neydi” diye sordu.

TASARRUF UYGULUYORLARMIÅž

Dokbay’Ä±n sorusuna cevap veren Åžahinbey Belediye BaÅŸkanvekili Cuma Güzel ise, ihtiyaçlarÄ±n daha önceden belirlendiÄŸini sonrasÄ±nda bununla ilgili ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ihale sonuçlandÄ±ktan sonra “ben almayayÄ±m diyemezsiniz” dedi. Güzel, tasarruf tedbirlerini tam ÅŸekli ile uyguladÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. Kahve fincanlarÄ±nÄ±n ne için aldÄ±ÄŸÄ± ile ilgili de Güzel, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Belediye bünyesinde çeÅŸitli projelerimiz var. Evlilik Okulu, HoÅŸ Geldin Bebek, Yetim Ailelerle ilgili programlarÄ±mÄ±z var. Bunlar kapsamÄ±nda hediye olarak ailelere veriliyor” dedi.

‘MÄ°LLET ÇOCUÄžUNA BEZ ALAMIYOR’

YaÅŸanan durum üzerine Evrensel’e konuÅŸan CHP Meclis Üyesi Mehmet Dokbay, “Tasarruf tedbirleri ne zaman yayÄ±mlandÄ±. Ne zamandan beri ekonomik kriz var. 1 yÄ±ldÄ±r yaklaÅŸÄ±k. Bu kahve fincanlarÄ±nÄ± da 5 ay önce alÄ±yorlar. Memlekette ekonomik kriz var. Her ÅŸey bitti de bunun acelesi neydi. Halk ekonomik dar boÄŸazdayken hükümet tasarruf tedbirleri yayÄ±nlamÄ±ÅŸken bunlara ne gerek vardÄ±. Bu acil bir ihtiyaç deÄŸil. Kendileri ‘iyi ki doÄŸun bebek kampanyasÄ±nda doÄŸan bebeklerin ailelerine hediye etmek için aldÄ±k’ diyorlar. Yani yeni doÄŸan bebek kahve fincanÄ±nÄ± ne yapacak, kahve mi içecek? Madem öyle yeni doÄŸan bebeÄŸe mama, bez alsÄ±nlar. Millet çocuÄŸuna bez alamazken, kahve fincanÄ± peÅŸindeler. Kamu yararÄ±na acil bir ihtiyaç olsa bunun yanÄ±ndayÄ±z. Kahve fincanÄ± acil bir ihtiyaç deÄŸil, hem de böyle bir dönemde. Millet ekmek bulamÄ±yor. Çöpte ekmek topluyorlar. Bunlar Kahve fincanÄ± diyorlar” dedi.

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