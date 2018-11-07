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FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA
Suudi Arabistanâ€™Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in 'kan parasÄ±' Ã¶deyeceÄŸi iddia edildi
07 KasÄ±m 2018 16:03
Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n ailesine Suudi Arabistan yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 'kan parasÄ±' Ã¶denebileceÄŸi iddia edildi.
Al Jazeera, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldüren Suudi Arabistan'Ä±n aileye kan parasÄ± veya tazminat ödeyebileceÄŸini iddia etti.
Haberini bir Türk yetkiliye dayandÄ±ran kanal, ayrÄ±ca Ä°stanbul'a gelen Suudi suikast timinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti. (DIÅž HABERLER)
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