Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ durgun: Ã‡elik tÃ¼ketimi 923 bin ton azaldÄ±

TÃ¼rkiye Ã‡elik Ãœreticileri DerneÄŸi Genel Sekreteri Veysel Yayan, uzun Ã¼rÃ¼n tÃ¼ketiminin geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la kÄ±yasla 923 bin ton azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre, yüzde 0,9 artarak 28 milyon ton olarak gerçekleÅŸti. Üretimdeki yavaÅŸlamada, inÅŸaat sektöründe kullanÄ±lan uzun ürünlerin tüketimindeki azalÄ±ÅŸ önemli rol oynadÄ±.

Türkiye Çelik Üreticileri DerneÄŸi Genel Sekreteri Veysel Yayan, yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda çelik üretiminde artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren ise üretimde duraklama gözlendiÄŸini söyledi. Eylül ayÄ±nda üretimin geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 5.9 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yayan, bu geliÅŸmenin etkisiyle yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±ndaki üretimin yÄ±llÄ±k bazda yüzde 0.9 artÄ±ÅŸla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yayan, nihai mamul tüketimi açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise eylülde yÄ±llÄ±k bazda yüzde 37,5 gerileme görüldüÄŸüne dikkate çekerek, “Tüketimdeki düÅŸüÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak inÅŸaat sektörüne yönelik üretilen uzun ürünlerin tüketimindeki düÅŸüÅŸten kaynaklanÄ±yor. Geçen yÄ±lÄ±n eylül ayÄ±nda uzun ürün tüketimi 1 milyon 713 bin tondu. Bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda ise 790 bin ton. Yani 923 bin tonluk gerileme var” dedi.

‘MÜTEAHHÄ°TLER STOK SATMAYA ÇALIÅžIYOR’

Ä°nÅŸaat sektöründe yaÅŸanan duraklamanÄ±n bu sektöre yönelik çelik üretimini de etkilediÄŸini vurgulayan Yayan, “Devlet, altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± önemli ölçüde durdurdu. Müteahhitler, yeni bina inÅŸa etmek yerine mevcut stoklarÄ±nÄ± satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

Yayan, tüketimin yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine kÄ±yasla yüzde 4.6 azalarak 25.3 milyon tona düÅŸtüÄŸüne iÅŸaret ederek, aynÄ± dönemde nihai mamul üretiminin yüzde 3.1 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üretim ile tüketim arasÄ±ndaki farkÄ±n ihracata yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 9 aylÄ±k ihracat ise miktar bazÄ±nda yüzde 12,3 yükselerek 15,2 milyon tona ulaÅŸtÄ±. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 16:02

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