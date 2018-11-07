KÃ¼rt parlamentosunda TÃ¼rkÃ§e yemin etti, tepki gÃ¶rmedi

IKBY'nin parlamentosu yemin tÃ¶reni iÃ§in toplandÄ±. TÃ¼rkmen vekiller AydÄ±n Maruf ve Muna Kahveci TÃ¼rkÃ§e yemin etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin parlamentosu seçimlerden sonra yemin töreni için ilk kez toplanÄ±rken, Türkmen vekiller AydÄ±n Maruf ve Muna Kahveci Türkçe yemin etti.

Maruf ve Kahveci yemin metnini önce Kürtçe, ardÄ±ndan Türkçe okudu. Kürdistan Parlamentosu’nda, Türkmen parlamenterlerin Türkçe yemin etmesine herhangi bir tepki verilmedi.

Törende Müslüman parlamenterler Kuran üzerine, Hristiyan parlamenterler ise Ä°ncil üzerine yemin etti.

Törenin ardÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± beklenen Meclis BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± seçimi belirsiz bir tarihe ertelendi. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net