DarÄ±ca sahilinde sintine ve fuel oil sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde, 2 gün önce bir gemiden sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen sintine ve fuel oil sahil kÄ±yÄ±sÄ±nda kirliliÄŸe neden oldu. DarÄ±ca KaymakamÄ± Ömer Karaman "Bunlar sürekli oluyor, onun için daha ciddi tedbirlerin alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. Gemicilerin de bilinçli olmasÄ± lazÄ±m" dedi.

Ä°zmit Körfezi DarÄ±ca YalÄ± Mahallesi sahilinde yaklaÅŸÄ±k 2 gün önce görülen kÄ±yÄ± kirliliÄŸi üzerine Kocaeli Ä°l Çevre ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü ekipleri, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan kirliliÄŸe neden olan maddenin sintine ve fuel oil olduÄŸunu belirledi. Kirlenen deniz yüzeyine sÄ±vÄ± emici ve yayÄ±lmayÄ± engelleyici bariyerler çekildi. Denizden alÄ±nan numuneler laboratuvara gönderilerek atÄ±ÄŸÄ±n hangi gemiden sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Dinçer Akbir/DHA

Denizde yaÅŸanan kirlenme ile ilgili açÄ±klama yapan DarÄ±ca KaymakamÄ± Ömer Karaman, "BurasÄ± 3-4 gün önce çok temiz bir yerdi. Gemiler çok yaygÄ±n ve körfezdeki bu trafikten dolayÄ± hangi geminin ne zaman atÄ±k bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz. Çevre MüdürlüÄŸümüzle beraber atÄ±klarÄ± emici malzemelerle bir mücadele içerisindeyiz. Åžu ana kadar da iyi bir sonuç alÄ±ndÄ±. Tabii bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alÄ±nmasÄ±, tamamen sahada ve körfezde olmasÄ± lazÄ±m. Gemicilerin de bilinçli olmasÄ± lazÄ±m. Bunlar çok hoÅŸ hadiseler deÄŸil. VatandaÅŸÄ±n 1 hafta önce denize girdiÄŸi yerin ÅŸu anda temizlenmesiyle ilgili büyük bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Onu da belli bir ölçüde saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Dinçer Akbir/DHA

FotoÄŸraf: Dinçer Akbir/DHA

(DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 16:24

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