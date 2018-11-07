KESK, 'KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±' dÃ¼zenliyor

KESK'in 9-10 KasÄ±m'da dÃ¼zenleyeceÄŸi KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± Ã¶ncesi birÃ§ok etkinlikte bir araya gelen kadÄ±nlar, sorunlarÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ tartÄ±ÅŸtÄ±.

Derya KAYA

Ankara

KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarda örgütlü kamu emekçisi kadÄ±nlar, “KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam ÇalÄ±ÅŸtayÄ±” öncesi atölyelerde, iÅŸyeri gezi ve toplantÄ±larÄ±nda bir araya geldi. KadÄ±nlar, kadÄ±n emeÄŸine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±, dayatÄ±lan esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸmanÄ±n kendilerini nasÄ±l etkilediÄŸini, iÅŸyerlerinde artan baskÄ± ve mobingi, istihdam ve kadÄ±nÄ± daha da yoksullaÅŸtÄ±ran ekonomi politikalarÄ± ile mücadele olanaklarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸma imkanÄ± buldu.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) 9-10 KasÄ±m tarihlerinde “KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam” çalÄ±ÅŸtayÄ± düzenleyecek. ÇalÄ±ÅŸtay öncesi KESK’e baÄŸlÄ± sendikalar hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Ä°ki aya yakÄ±n bir süredir atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±, iÅŸyeri gezi ve toplantÄ±larÄ±, anket çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile çalÄ±ÅŸtaya hazÄ±rlanan kamu emekçisi kadÄ±nlar, güvencesiz ve esnek istihdamÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu günlerde sürecin kadÄ±nlara yansÄ±masÄ±nÄ±, yaÅŸanan sorunlarÄ± ve çözüm önerilerini tartÄ±ÅŸtÄ±. EÄŸitim Sen, BES ve Tüm Bel-Sen yöneticisi kadÄ±nlar, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n öne çÄ±kan sorun ve taleplerini Ekmek ve Gül'le paylaÅŸtÄ±.

‘KAMUDAN DIÅžLANDIÄžIMIZ SÜREÇTE ‘BÄ°Z KADINLAR BURADAYIZ’

EÄŸitim Sen Merkez KadÄ±n Sekreteri Derya Yulcu, iÅŸyerlerinde yaÅŸanan sorunlara çözüm önerileri üretmek için verimli geçtiÄŸini, sendikal mücadelenin kadÄ±n emekçiler açÄ±sÄ±ndan öneminin iÅŸyerlerinde ifade edildiÄŸini vurguladÄ±. Yulcu, “Kriz sürecinde kadÄ±nlar olarak emeÄŸimize nasÄ±l sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±z, güvenceli istihdamÄ± hangi mücadele yol ve yöntemleriyle saÄŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z üzerine çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. ÇalÄ±ÅŸtayda da kadÄ±nlarÄ±n daha fazla yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kamusal alandan dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bu süreçte ‘Biz kadÄ±nlar buradayÄ±z’ diyeceÄŸiz” dedi.

'PERFORMANS KADINLARI DAHA FAZLA OLUMSUZ ETKÄ°LEYECEK'

EÄŸitim Sen Merkez KadÄ±n Sekreteri Derya Yulcu.

Atölyelerde özellikle 15 Temmuz sonrasÄ± iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gelecek kaygÄ±sÄ± ve sözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸan alÄ±mÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yulcu, iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸmanÄ±n bir ‘lütufmuÅŸ’ gibi sunulmasÄ± ve baskÄ±larÄ±n, suskunluÄŸu ve huzursuzluÄŸu da beraberinde getirdiÄŸine dikkat çekti. Performans sistemini olumlayan söylemlerin kadÄ±nlarda karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yulcu, “ÇalÄ±ÅŸanÄ±n deÄŸil idareye daha yakÄ±n olanÄ±n bundan yararlanacaÄŸÄ±nÄ±, baskÄ± ve mobingin daha fazla artacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, ücretlendirmenin layÄ±kÄ±yla yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve kadÄ±nlarÄ±n daha fazla olumsuz etkileneceÄŸini düÅŸünüyor kadÄ±nlar” dedi.

‘YALNIZLAÅžTIRILIYORUZ’

FotoÄŸraf: EÄŸitim Sen

Yulcu, atölyelerde sendikalÄ±-sendikasÄ±z tüm kadÄ±nlarÄ±, güvenli çalÄ±ÅŸmanÄ±n mutlu ettiÄŸi, gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ± sonucunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bir baÅŸka sorun olan angarya çalÄ±ÅŸmaya dikkat çekti. Yulcu, "KadÄ±n kamu emekçileri hafta sonu tatilleri, ders çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± zamanlarÄ±nda nöbetler, veli toplantÄ±larÄ±, sÄ±navlar, hafta sonu toplantÄ±larÄ± gibi birçok angarya uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bütün bu angaryaya raÄŸmen karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± mesai ücreti de yok" dedi.

Ä°darecilerin büyük çoÄŸunluÄŸunun erkek olmasÄ±ndan dolayÄ± kadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n görmezden gelindiÄŸi, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa daha fazla uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gibi eleÅŸtiriler getirildiÄŸini paylaÅŸan Yulcu, “FarklÄ± istihdam uygulamalarÄ±, baskÄ± ve güvensiz ortamÄ±n yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± da beraberinde getiriyor. ÖÄŸretmen odalarÄ±nda artÄ±k sorunlar konuÅŸulmuyor, öÄŸretmenler birbirini tanÄ±mÄ±yor, paylaÅŸÄ±mda bulunmuyor” dedi.

'Ä°HRAÇ EDÄ°LEN BÜRO EMEKÇÄ°LERÄ° Ä°Åž BULMAKTA ZORLANIYOR'

BES KadÄ±n Sekreteri Banu Aykaç.

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) ise çalÄ±ÅŸtay için bölgesel atölyeler düzenledi. BES KadÄ±n Sekreteri Banu Aykaç, atölyelerin üyelerle bir araya gelme, ortak çalÄ±ÅŸma zemini ve hareketlilik yaratma, yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve sorunlar üzerinden somut öneriler açÄ±ÄŸa çÄ±karma bakÄ±mÄ±ndan önemli bir deneyim olduÄŸunu söyledi. Ä°hraç edilen büro emekçisi kadÄ±nlarÄ±n, ev ve bakÄ±m sorumluluklarÄ±na geri döndüÄŸünü, ekonomik baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sendikal ve toplumsal yaÅŸamdan da uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda gördüklerini anlatan Aykaç, ihraç edilen büro emekçisi kadÄ±nlarÄ±n belli bir alanda meslek sahibi olamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bulmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Aykaç, atölyelerde ortaya çÄ±kan tespitleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– Performans yarÄ±ÅŸÄ±nda, ev ve bakÄ±m yükümlülüÄŸü nedeniyle kadÄ±nlarÄ±n erkeklerden çok daha fazla çaba harcamakta, daha fazla baskÄ±ya maruz kalmakta,

â– TaÅŸeron, sözleÅŸmeli, hukuksuz keyfi iÅŸten atmalar gibi güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± yaÅŸatÄ±lan baskÄ± ve mobingi sineye çekmek zorunda bÄ±rakmakta, hak aramanÄ±n ve örgütlenmenin önüne geçmekte,

â– “Müjde” denilen yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸma; süt izninin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra; tam zamanda dahi yetiÅŸmeyen iÅŸlerin, yarÄ±m zamana sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak zorunda kalÄ±nmasÄ±, mesleki ve kariyerde ilerleme olanaklarÄ±nÄ±n erkeklere kÄ±yasla düÅŸmesi, iÅŸin hayatÄ±n her alanÄ±na yayÄ±lmasÄ±, süt izni kullanan kadÄ±nlar da olduÄŸu gibi baskÄ±ya açÄ±k hale gelme, ev ve bakÄ±m sorumluluÄŸunun kadÄ±nda atÄ±lÄ± kalmasÄ± ve beklentinin yükselmesi sonuçlarÄ±nÄ± yaratacak.

DEVREDÄ°LEMEZ EBEVEYN Ä°ZNÄ°, ÜCRETSÄ°Z KREÅž VE BAKIMEVI

FotoÄŸraf: Büro Emekçileri SendikasÄ±

Aykaç, büro emekçisi kadÄ±nlarÄ±n istihdamÄ±nÄ± arttÄ±rmak için “Güvenceli tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸma, çalÄ±ÅŸma saatlerinin tüm çalÄ±ÅŸanlar için düÅŸürülmesi, doÄŸum sonrasÄ±, ücretli devredilemez ebeveyn izni, yine devredilemez babalÄ±k izni, ücretsiz kreÅŸ ve bakÄ±m evleri açÄ±lmasÄ±, yaÅŸlÄ± ve hasta bakÄ±m iÅŸlerinin kamusal olmasÄ± ve en az 24 ay ücretli doÄŸum izninin getirilmesi” taleplerini paylaÅŸtÄ±.

YEREL YÖNETÄ°MLERDE DÜÅžÜK KADIN Ä°STÄ°HDAMI

Tüm Bel-Sen MYK üyesi SatÄ± Burunucu.

Tüm Bel-Sen MYK üyesi SatÄ± Burunucu, çalÄ±ÅŸtaya hazÄ±rlÄ±k sürecinde statü ve sendika farkÄ± gözetmeksizin belediye emekçisi kadÄ±nlarÄ±n içinde bulunduÄŸu süreci ve taleplerini açÄ±ÄŸa çÄ±karmak, kadÄ±n emekçilerin örgütlülüÄŸü ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± artÄ±rmak üzere çaba içerisinde olduklarÄ±nÄ± söyledi. Burunucu, yerel yönetim iÅŸkolunda kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n düÅŸüklüÄŸüne dikkat çekti.

'KADINLARIN YENÄ° KAZANIMLARA Ä°HTÄ°YACI VAR'

FotoÄŸraf: Tüm Bel-Sen

Burunucu, belediyelerle imzaladÄ±klarÄ± toplusözleÅŸmelerde 8 Mart’Ä±n tatil olmasÄ± ve kadÄ±n emekçilere ikramiye ödenmesi, eÅŸine ÅŸiddet uygulayan erkek belediye emekçisinin maaÅŸÄ±nÄ±n eÅŸine verilmesi, belediyelerde iÅŸe alÄ±mlarda kadÄ±nlara öncelik verilmesi gibi önemli kazanÄ±mlar olsa da yeni kazanÄ±mlara olan ihtiyacÄ±n atölyelerde görüldüÄŸünü vurguladÄ±.

SözleÅŸmeli, iÅŸçi, kadrolu, örgütlü ya da örgütsüz bütün yerel yönetim emekçisi kadÄ±nlarÄ±n, iÅŸyerlerinde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve mobinge maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Burunucu, sendika üyesi olanlarÄ±n dahi kendilerini yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda güvenli ve çok örgütlü hissetmediklerini, güvencesizlik ve örgütsüzlük arttÄ±kça ise yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlara dikkat çekti. Burunucu ÅŸu örneÄŸi paylaÅŸtÄ±:

“Kadrolu bir kamu emekçisi kadÄ±na göre sözleÅŸmeli bir kadÄ±n emekçi sendikal tercihi ya da görevi konusunda iÅŸveren temsilcileri tarafÄ±ndan 'sözleÅŸmeli' olduÄŸu hatÄ±rlatmasÄ±yla uyarÄ±labiliyor.”

'KADINLAR Ä°ÇÄ°N YÜKSELMENÄ°N ÖNÜ KAPALI'

FotoÄŸraf: Tüm Bel-Sen

KadÄ±nlar için eÄŸitim durumu, uzmanlÄ±ÄŸÄ± ve niteliÄŸi ne olursa olsun görevde yükselmenin önünün kapalÄ± olduÄŸunu ifade eden Burunucu “Hangi siyasi parti ya da kayyÄ±m yönetimi olursa olsun belediye emekçisi kadÄ±nlar dünya görüÅŸleri, ulusal kimlikleri, sendikal tercihleri nedeniyle baskÄ±, sürgün ve engelleme yaÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸyerlerinde taciz ve cinsel ÅŸiddet artÄ±yor ancak kadÄ±nlar bunu açÄ±k edemiyorlar. Örgütlenme içinde yer alan kadÄ±nlar dahi ÅŸiddete uÄŸruyor, buna karÅŸÄ± mücadele etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

KRÄ°Z, YAKLAÅžAN SEÇÄ°MLER VE YÄ°NE KAYYIM TEHDÄ°DÄ°

FotoÄŸraf: Tüm Bel-Sen

Kriz süreci ve yaklaÅŸan yerel seçimlerin iÅŸyerlerinde kaygÄ±larÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Burunucu, “ToplusözleÅŸme farklarÄ±nÄ±n hatta maaÅŸlarÄ±n ödenmemesi halinde hayatÄ±n nasÄ±l süreceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken ihraç olan üyelerimiz kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere gÄ±da ya da el iÅŸi üretmeye yöneldiler. Yerel seçimlerde hangi partinin adayÄ±nÄ±n kazanacaÄŸÄ±, bölgede yine kayyÄ±m atanma tehdidi can sÄ±kÄ±yor. Çünkü her yerel seçim sonrasÄ± belediye emekçileri için yeniden görev deÄŸiÅŸikliÄŸi, sürgün ve belirsizlik demek oluyor” diye konuÅŸtu. (EKMEK VE GÜL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 15:30

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