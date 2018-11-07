'Ä°rlandalÄ± boksÃ¶r' davasÄ±nda esnafÄ±n cezasÄ± indirildi

Aksaray'daki esnaf saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± tek baÅŸÄ±na mÃ¼cadele veren 'Ä°rlandalÄ± boksÃ¶r'Ã¼n davasÄ±nda esnafa ceza indirimi yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "Ä°rlandalÄ± boksör" olarak anÄ±lan Muhammed Fadeldabbous'a sopayla vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yerel mahkemece, esnaf Åženol Palan'a verilen 3 yÄ±l 6 ay 5 gün hapis cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "Ä°rlandalÄ± boksör" olarak anÄ±lan Muhammed Fadeldabbous'a sopayla vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yargÄ±lanan esnaf Åženol Palan'Ä± 2 yÄ±l 2 ay 7 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruÅŸmaya, sanÄ±k Åženol Palan ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yapan Palan, "Daha önce çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m büfeye maÄŸdur deÄŸil de bir baÅŸkasÄ± gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, dükkanda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince 'var da bana satmÄ±yorsun' dedi. Bu nedenle aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ben de bu tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda 'satmÄ±yorum git' dedim. O da kaldÄ±klarÄ± otele gitmiÅŸ, Daha sonra yanÄ±nda Muhammed Fadeldabbous ve 3 kiÅŸi ile geldiler. Fadeldabbous dolabÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± açarak 'bana da mÄ± vermiyorsun?' deyip sularÄ± yere döktü." dedi.

Bu nedenle aralarÄ±nda yeniden tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan sanÄ±k Palan, "Yani sularÄ± kazayla döküp birden saldÄ±rmÄ±ÅŸ deÄŸilim. Ä°lk derece mahkemesi olayÄ± yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirip bu ÅŸekilde ceza vermiÅŸtir. Beraatime ya da cezanÄ±n düÅŸürülmesine karar verilmesini istiyorum." diye konuÅŸtu.

SanÄ±k Palan'Ä±n avukatÄ± Yunus YalçÄ±n da müvekkilinin meÅŸru müdafaa sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde hareket ettiÄŸi kabul edilerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Daire BaÅŸkanÄ± Tahsin DoÄŸan, Muhammed Fadeldabbous'un 4 Nisan 2017'de yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun bildirildiÄŸini tutanaÄŸa yazdÄ±rdÄ±.

CEZASI KESÄ°NLEÅžTÄ°

DavayÄ± karara baÄŸlayan ceza dairesi, sanÄ±k Åženol Palan hakkÄ±nda, Ä°stanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 3 yÄ±l 6 ay 5 günlük hapis cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Ceza dairesi, sanÄ±k Åženol Palan'Ä±n olay tarihinde Muhammed Fadeldabbous'u, sopayla vurarak basit tÄ±bbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda hayati fonksiyonlarÄ±nÄ± orta derecede etkileyecek ÅŸekilde yaraladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle "kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ±na neden olacak ÅŸekilde kasten yaralama" suçundan, 2 yÄ±l 2 ay 7 gün hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetti.

Ceza dairesi, yasal ÅŸartlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için sanÄ±k hakkÄ±nda verilen hükmün geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ± ya da cezanÄ±n ertelenmesi ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

Öte yandan, ceza dairesi kararÄ±nÄ± kesin olmak üzere oy birliÄŸi ile aldÄ±.

DuruÅŸma sonrasÄ± karara iliÅŸkin açÄ±klama yapan avukat Yunus YalçÄ±n, Ä°stinaf'Ä±n, ilk derece mahkemesinin kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak müvekkilinin cezasÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸünü, verilen bu ceza miktarÄ± ile müvekkili Palan'Ä±n cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸini söyledi.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Kamuoyunda "Ä°rlandalÄ± boksör" olarak anÄ±lan Muhammed Fadeldabbous ile 3 esnaf arasÄ±nda çÄ±kan kavgaya iliÅŸkin görülen davada kararÄ±nÄ± 12 Temmuz 2017'de açÄ±klayan Ä°stanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, müÅŸteki sanÄ±k esnaf Åženol Palan'Ä±, "kasten yaralama" suçundan, 3 yÄ±l 6 ay 5 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme, müÅŸteki sanÄ±k Muhammed Fadeldabbous'un eylemini ise meÅŸru müdafaa çerçevesinde deÄŸerlendirerek ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetmiÅŸti.

Müdahil sanÄ±k Åžerafettin Özbey'i aynÄ± suçtan 5 bin lira adli para cezasÄ±na çarptÄ±ran mahkeme, diÄŸer sanÄ±k Mohamad Raie'inin de 2 bin lira adli parayla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vererek, bu hükümlerin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Yerel mahkemenin bu kararÄ±na sanÄ±k Åženol Palan'Ä±n avukatÄ± itiraz etmiÅŸ, Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dariresi de davanÄ±n yeniden görülmesi için duruÅŸma günü vermiÅŸti. (AA)

Ä°rlandalÄ± boksÃ¶r davasÄ±: Ä°rlandalÄ±ya beraat, esnafa ceza

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 15:05

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